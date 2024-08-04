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Жовто-сіра ванна стане знову білосніжною: як очистити сантехніку від вапняного нальоту та інших забруднень

16:37 4 серпня 2024
Миття ванної

Досвідчені господині знають, що навіть новенька ванна, якою користується «дружна сімейка» через деякий час може стати сірою або жовтою, та ще й жорсткою на дотик. Адже на ній накопичуються вапняний наліт, омертвілі клітини шкіри, різні олії та засоби догляду, пил. Звичайно, можна задіяти поради Олени Матвєєвої, але також підійдуть інші методи.

Про один з них розповіли на спеціалізованому сайті з очищення сантехніки.

Для чищення нам знадобиться 100 мл теплої води, одна столова ложка лимонної кислоти і одна чайна ложка засобу для миття посуду.

Змішайте це все в невеликій ємності, аби кристалики лимонної кислоти повністю розчинилися.

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Візьміть вологу губку, вмочіть її в отриману суміш і розподіліть по поверхні ванної.

Поверхню навколо зливного отвору (і переливу) також обробіть і закрийте за допомогою паперового рушника, аби рідина не стікала.

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Такий же спосіб з рушником можна застосувати для очищення особливо забруднених ділянок на ванній.

Після проведеної обробки треба зачекати 5 хвилин, можна змивати чистячий розчин водою.

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«Намагайтеся не використовувати абразивні матеріали, щоб не подряпати ванну, і ніяких твердих щіток-скребків», — застерігає авторка відео.

У крайніх випадках можна використовувати жорстку сторону губки.

Також нагадаємо про дієвий хенд-мейд засіб для очищення унітаза, що його «винайшла» експертка з чистоти Олена Матвєєва.

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