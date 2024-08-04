Жовто-сіра ванна стане знову білосніжною: як очистити сантехніку від вапняного нальоту та інших забруднень

Досвідчені господині знають, що навіть новенька ванна, якою користується «дружна сімейка» через деякий час може стати сірою або жовтою, та ще й жорсткою на дотик. Адже на ній накопичуються вапняний наліт, омертвілі клітини шкіри, різні олії та засоби догляду, пил. Звичайно, можна задіяти поради Олени Матвєєвої, але також підійдуть інші методи.

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Про один з них розповіли на спеціалізованому сайті з очищення сантехніки.

Для чищення нам знадобиться 100 мл теплої води, одна столова ложка лимонної кислоти і одна чайна ложка засобу для миття посуду.

Змішайте це все в невеликій ємності, аби кристалики лимонної кислоти повністю розчинилися.

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Візьміть вологу губку, вмочіть її в отриману суміш і розподіліть по поверхні ванної.

Поверхню навколо зливного отвору (і переливу) також обробіть і закрийте за допомогою паперового рушника, аби рідина не стікала.

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Такий же спосіб з рушником можна застосувати для очищення особливо забруднених ділянок на ванній.

Після проведеної обробки треба зачекати 5 хвилин, можна змивати чистячий розчин водою.

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«Намагайтеся не використовувати абразивні матеріали, щоб не подряпати ванну, і ніяких твердих щіток-скребків», — застерігає авторка відео.

У крайніх випадках можна використовувати жорстку сторону губки.

Також нагадаємо про дієвий хенд-мейд засіб для очищення унітаза, що його «винайшла» експертка з чистоти Олена Матвєєва.

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