Росіяни знову вдарили керованими авіабомбами по Харкову: багато поранених

Російські терористи знов завдали удару по Харкову — зафіксовані влучання в Індустріальному району міста.

Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією, ворог поцілив по цивільному підприємству, є руйнування інфраструктури.

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«Кількість постраждалих на цю хвилину — 11. Серед них — дитина 16 років. Троє — у тяжкому стані», — зазначив він.

Спочатку Олег Синєгубов зазначав, що ударів було завдано КАБами, але згодом відзначив, що тип озброєння встановлюється.

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Мер Харкова Ігор Терехов в свою чергу повідомляв, що було завдано кілька ударів. За його інформацією, під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей.

Нагадаємо, що вночі росіяни вдарили «Іскандерами» по Одеському потру, а у Чорномосьску ззафіксовані пошкодження житлової забудови та адмінбудівлі.

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Ілюстративне фото зі сторінки Харківської прокуратури у соцмережі

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