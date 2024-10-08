Якщо знадобиться, підуть по головах: астрологи назвали четвірку знаків-кар'єристів

Астрологи, які раніше назвали четвірку знаків зодіаку, які часто вступають в шлюб за розрахунком, визначили представників зодіакального кола, які заради кар'єрних амбіцій ні з чим та ні з ким не рахуються.

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Козеріг

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Козероги народжуються з амбіціями і націлені на досягнення вершин у своїй професії. Їхнім головним рушієм є прагнення до влади та статусу. Для них кар'єра завжди стоїть на першому місці, а досягнення поставлених цілей — життєве кредо. Козеріг не соромиться використовувати зв'язки, йти на компроміси з мораллю, і навіть пожертвувати близькими стосунками, аби піднятися на вершину. У бізнесі він холодний і розважливий, не залишаючи місця для сентиментів, стверджує ukr.media.

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Скорпіон

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Скорпіон відомий своєю рішучістю і прихованою амбітністю. Цей знак, як і Козеріг, бачить кар'єрний ріст як спосіб самореалізації, але на відміну від інших, Скорпіон готовий використовувати хитрість, маніпуляції і навіть інтриги, аби досягти бажаного. Вони не вагаються йти «по головах», якщо це допоможе їм просунутися по службі. Бездушні у діловій сфері, Скорпіони можуть бути безжальними, якщо бачать у цьому шлях до успіху.

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Діва

Фото Pixabay

Діви здаються врівноваженими та логічними, але за цією маскою ховається їхня постійна потреба в самовдосконаленні і досягненні ідеалу. Для них кар'єра — це спосіб отримати контроль над своїм життям і доказати свою компетентність. Діви можуть пожертвувати власними принципами і стосунками, аби досягти професійного успіху. Вони дуже критичні до себе і до оточуючих, тому можуть бути безжальними в боротьбі за місце під сонцем.

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Овен

Фото Pixabay

Овни славляться своєю рішучістю і готовністю йти до мети, попри перешкоди. Їхній дух змагань і пристрасть до перемог роблять їх здатними йти на крайні заходи заради кар'єрного зростання. Овни можуть бути настільки зациклені на перемозі, що не звертають уваги на почуття інших людей. Вони готові ризикувати і зневажати особистими стосунками заради успіху в бізнесі чи професії.

Раніше астрологи визначили п'ятірку найбільших ревнивців серед знаків зодіаку.

Фото Pixabay

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