Заміж: Леся Нікітюк показала свого молодого коханого
Популярна блогерка та телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що закохана та показала свого обранця. На сторінці у соціальній мережі Леся виклала світлину, на якій її цілує парубок та зробила короткий підпис.
«Без зайвих слів, інтриг і розслідувань, — написала Нікітюк. — Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = любов.
Відомо, що обранець Лесі — 28-річний одесит, військовий Дмитро Бабчук. Ведуча старанно приховувала своє особисте життя, але чутки про стосунки Лесі з молодим військовим почали дуже активно поширюватися, тому Нікітюк вирішила сама поставити на цьому «крапку».
Ведучу відразу почали вітати зіркові персони, серед яких Даша Астафʼєва, Іраклі Макацарія, Джамала.
«Кайф, Лесюня, чудові!» — написав Тарас Цимбалюк.
«Так шо, ти заміж ідеш чи так?» — поцікавилася Оля Полякова.
«Ну нарештіііі», — висловилася Наталка Денисенко.
Раніше Леся Нікітюк зізнавалася, що її приваблюють молодші хлопці.110
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