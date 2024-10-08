Заміж: Леся Нікітюк показала свого молодого коханого

Популярна блогерка та телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що закохана та показала свого обранця. На сторінці у соціальній мережі Леся виклала світлину, на якій її цілує парубок та зробила короткий підпис.

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«Без зайвих слів, інтриг і розслідувань, — написала Нікітюк. — Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = любов.

P. S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний".

Відомо, що обранець Лесі — 28-річний одесит, військовий Дмитро Бабчук. Ведуча старанно приховувала своє особисте життя, але чутки про стосунки Лесі з молодим військовим почали дуже активно поширюватися, тому Нікітюк вирішила сама поставити на цьому «крапку».

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Дмитро Бабчук

Ведучу відразу почали вітати зіркові персони, серед яких Даша Астафʼєва, Іраклі Макацарія, Джамала.

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«Кайф, Лесюня, чудові!» — написав Тарас Цимбалюк.

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«Так шо, ти заміж ідеш чи так?» — поцікавилася Оля Полякова.

«Ну нарештіііі», — висловилася Наталка Денисенко.

Раніше Леся Нікітюк зізнавалася, що її приваблюють молодші хлопці.

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