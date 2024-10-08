В Україні, де останнім часом активізувалися аферисти, з понеділка, 8 жовтня, у соціальній мережі Facebook розгорівся скандал навколо якоїсь Анни Фесун, яка називає себе Богородицею, молиться за всіх українців та збирає навколо себе послідовників. Водночас, низка користувачів соцмережі стверджують, що 39-річна жінка насправді сформувала навколо себе якусь секту і виманює у людей гроші.

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«ФАКТИ» вирішили розібратися, що відомо про цю ситуацію, яка інформація доступна про Анну Фесун і чи вона може бути аферисткою.

Секта любителів Богородиці — за подібною ціною

Як стверджує у своєму Facebook журналістка Олександра Горчинська, у період своєї вагітності, будучи тоді власником столичної кав'ярні Call Me Cacao, Ганна Фесун усвідомила себе втіленням Богородиці на землі.

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Після цього жінка стала духовним гуру — проводить жіночі кола, пропонує духовні практики, зцілення, допомогу при вагітності та тим, хто хоче стати батьками. Про все це вперше стало відомо навесні 2021 року, коли Фесун стала героїнею блогу на одному із сайтів.

З'ясувалося, що жінка, яка проголосила себе Богородицею, виставляє досить фривольні фото з дочкою, а в ході своїх ритуальних зустрічей використовує практики депривації сну. Простіше кажучи, рекомендує не спати до двох діб — подібна методика популярна в різних сектах, оскільки в умовах втоми від нестачі сну людина стає дуже навіюваною чужому впливу.

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Також стверджувалося, що у своїх практиках Ганна Фесун нібито руйнує сім'ї жінок, які звернулися до них, щоб ізолювати їх від спілкування з іншими людьми, після чого стає простіше переконати її позбутися грошей.

Як стверджує Олександра Горчинська, їй відома ситуація, коли жінка, партнер якої лежить у комі в Німеччині після поранення та отримує лікування, збирає гроші по знайомим, і, ймовірно, віддає їх Ганні Фесун.

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«Не писатиму ім'я жінки в пості, але вона вже з'явилася в коментарях під іншими постами про Анну Фесун. Найгірше тут те, що вона сама не тільки не вважає себе жертвою, але щиро впевнена, що Ганна Фесун «врятувала коханого» та «ціною власного здоров'я зберігає йому життя 10 місяців», — пише Ганна Горчинська.

У той же час, як зізнається журналістка, скарг на саму Анну Фесун від учасників її практик не було, як і заяв у поліцію.

Водночас, як стверджує блогер Надія Полоцька, від якої і стало відомо про Анну Фесун, дівчина, яка турбується про свого пораненого друга, просила в борг щонайменше у 25 осіб, щоб платити жінці, яка в Україні «шле йому енергію». Сама Полоцька знає про десятки таких випадків. Тобто якщо це правда, то кількість людей, які тією чи іншою мірою постраждали від нової «Богородиці», обчислюється десятками — тих, хто дав у борг знайомим, і тих, хто ці гроші Анні Фесун віддав.

Зауважимо, що сама Ганна Фесун на своїй сторінці в соцмережі спростовує всі звинувачення, наполягаючи на своїй «обраності».

Невдалий підприємець із десятками тисяч гривень непогашених боргів

Але що відомо про Анну Фесун із офіційних джерел? Відомо, що у 2014-му році на той момент 31-річна жінка зареєструвалася як приватний підприємець, у статусі якого відкрила те саме Call Me Cacao у Києві. Однак до 2021 року її справи пішли погано і в жовтні Фесун ФОП ліквідувала, проте залишилася з боргами перед «Приватбанком» та ТОВ «Медікас».

Так, згідно з даними аналітичного сервісу YouControl, Ганна Фесун винна «Приватбанку» за кредитами, відсотками за ними та судовими витратами понад 126 500 гривень та близько 150 тисяч гривень перед ТОВ «Медікас». Судячи з наявних 3 відкритих виконавчих листів, цю заборгованість «Богородиця» платити і не думає, хоча судові рішення у двох справах ухвалено ще 2021-го. Також на якесь майно жінки накладено три обмеження, але що саме їй належить — незрозуміло.

Раніше повідомляли, що Україну накриває вал шахрайства, нещодавно на нього поскаржився навіть голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За словами нардепа від його особи шахраї розсилали фейкові повідомлення.

Фото зі сторінки facebook.com/fesun.anna

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