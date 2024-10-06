Не відкривайте та не відповідайте на дзвінки: шахраї взяли в обіг спікера Ради Стефанчука

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який нещодавно вимагав від членів Кабміну виглядати пристойно у Раді, повідомив, що шахраї від його імені розсилають фейкові повідомлення.

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«Друзі! У Telegram від мого імені з фейкового акаунта розсилають фейкові повідомлення. Не відкривайте! Не беріть слухавку! Не перетелефоновуйте! Річ в тому, що я вже майже три роки не користуюсь Telegram з ідеологічних міркувань! Тому, геть шахраїв», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», 25 травня шахраї зламали Telegram-канал представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини — начальниці управління з питань підготовки конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації Ірини Кушнір.

Фото із сайту парламенту

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