Не відкривайте та не відповідайте на дзвінки: шахраї взяли в обіг спікера Ради Стефанчука
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який нещодавно вимагав від членів Кабміну виглядати пристойно у Раді, повідомив, що шахраї від його імені розсилають фейкові повідомлення.
«Друзі! У Telegram від мого імені з фейкового акаунта розсилають фейкові повідомлення. Не відкривайте! Не беріть слухавку! Не перетелефоновуйте! Річ в тому, що я вже майже три роки не користуюсь Telegram з ідеологічних міркувань! Тому, геть шахраїв», — написав він.
Як писали «ФАКТИ», 25 травня шахраї зламали Telegram-канал представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини — начальниці управління з питань підготовки конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації Ірини Кушнір.
Фото із сайту парламенту226
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