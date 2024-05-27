Українців попередили про «танцювальну» аферу у Телеграмі

В Україні активізувалися кібершахраї. У Facebook користувачі протягом останніх двох тижнів масово скаржаться на злами телеграм-акаунтів. Це відбувається за такою схемою: у телеграм надходить повідомлення від одного з контактів користувача з проханням проголосувати за дівчину, яка нібито бере участь у конкурсі танців і є донькою/онукою друзів. Перехід за посиланням провокує злам телеграм-акаунту користувача, який вирішив проголосувати. Після зламу власник акаунту втрачає до нього доступ, а з самого акаунту шахраї починають розсилати за контактною книгою прохання переказати значну суму коштів — від 16 до 19 тисяч гривень, пише «Детектор медіа».

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Про це, зокрема, 26 травня повідомила журналістка «Детектора медіа» та голова наглядової ради Суспільного Світлана Остапа. Їй так само, як й іншим користувачам, надійшло посилання з проханням проголосувати за дівчину, а потім її акаунт у телеграм-каналі зламали. Шахраї встигли розіслати її справжнім друзям прохання здійснити переказ у 17200 гривень. Відтак Світлана Остапа оперативно видалила свій телеграм-канал, щоб зупинити шахрайство, повідомила про шахраїв адміністрації месенджера, написала заяву в кіберполіцію та повідомила банку номер шахрайської банківської картки.

Також учора зловмисники зламали телеграм-канал депутата Харківської районної ради Богдана Ткачука та директорки з розвитку бізнесу в агрокомпанії «АСТ» Вікторії Задьори.

25 травня зламали телеграм-канал представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини — начальниці управління з питань підготовки конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації Ірини Кушнір.

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«Про всяк випадок тут повідомляю про злам мого телеграму, з якого всі, хто там мав зі мною спілкування, отримали повідомлення від мене про необхідність перекинути мені кошти. Рада повідомити, що у мене все добре, щонайменше гроші ні в кого не прошу. Шановні взломщики, запрошую до спілкування, телефон мій ви очевидно знаєте, набирайте — обговоримо, чим я можу вам допомогти. В моєму випадку повна штанга, оскільки більшість моїх контактів — юристи, а це той народ, який не поспішає з грошовим реагуванням на такі повідомлення», — написала Ірина Кушнір на своїй фейсбук-сторінці.

24 травня зламали телеграм-канал волонтерки ГО «Волонтерський намет» Алли Попової, вона повідомила: «Здається в мене зламали телеграм. Грошей не прошу!!! АПД. Відновила акаунт в Телеграмі, паролі поміняла, двоетапку включила. Хоча впевнена, що вона в мене і була, але чомусь не давало відновити якийсь час через телефон, вимагало або ввести код із телеграму на іншому пристрої, або прочитати к'юар-код. Тільки коли обрала відновити англійською — змогла висмикнути назад».

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Злам телеграм-каналу виконавчого продюсера Суспільного, ведучого Юрія Макарова відбувся 22 травня, про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Дехто з друзів журналіста на фейсбуці перейшов за посиланням, щоб проголосувати, — наприклад, співачка Марія Бурмака. Декого насторожили помилки у повідомленні, а саме у словах «проголосувати» та «донька». Інші дописувачі повідомили в коментарях, що ця шахрайська схема циркулює у фейсбуці щонайменше з 2023-го року.

Того ж дня шахраї також зламали телеграм-канал франківського митця, продюсера гурту Familiya Perkalaba та редактора видання «Фіртка.ua» Олега Ігнатіва. Він повідомив про злам на свої фейсбук-сторінці та оприлюднив скриншот повідомлення з проханням переказати 17200 грн на рахунок в «А-Банку», яке розіслали з його зламаного акаунту.

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Уточнимо, що «А-Банк» — це один з партнерських банків monobank, що дає змогу клієнтам останнього здійснювати перекази без зняття комісійного платежу. Відтак Олег Ігнатів видалив свій телеграм-канал та зареєстрував новий.

14 травня зламали телеграм-канал працівниці відпочинкового комплексу «Тунель Кохання» Діани Климюк. 10 травня шахраї зламали телеграм-канал психотерапевтки санаторію «Полтава» Антоніни Радченко, у цьому випадку зловмисники просили переказувати по 9200 грн. Того ж дня зламали телеграм-канал психотерапевтки обласної клінічної спеціалізованої лікарні у м. Ромни Рівненської області Лариси Кароль.

30 квітня керівниця «Офісу Єдності України» та представниця ГО «Центр Розвитку Інновацій» Анна Скляренко також написала про злам та оприлюднила два номери рахунків в «А-Банку», про які вона повідомила у скарзі в кіберполіцію. Того ж дня зламали й телеграм-канал блогерки Мар’яни Кавун, яка інформує користувачів про особливості оподаткування.

14 березня відбувся злам телеграм-каналу директорки департаменту розвитку та в. о. начальника управління культури Львівської міської ради Наталії Бунді.

Регіональні управління поліції в другій декаді травня почали розсилали SMS із застереженням: «Якщо вам надходить повідомлення, або дзвінок від знайомого чи друга „Позич гроші“ — перш ніж допомогти, переконайтеся, що це не аферист, який видає за вашого товариша». Таке повідомлення авторка публікації отримала 20 травня.

Увага! У випадку, якщо ваш акаунт зламали, напишіть у службу підтримки, видаліть застосунок та повідомте кіберполіцію.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, коли шахраї вкрали телефон та, як у такому випадку зберегти дані карток та гроші.

Фото: Pixabay

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