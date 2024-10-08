Україна втратила 3 мільярди доларів: що сталося і чи постраждають українці

Протягом вересня міжнародні резерви України знизилися більш ніж на 3 мільярди доларів — з 42,3 млрд до 38,9 млрд дол. Тим самим їхнє зниження становило 8,1%, що в НБУ пояснили активними продажами американської валюти на підтримку стабільності гривні. Хоча МВФ раніше рекомендував Україні девальвувати гривню.

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Пресслужба Нацбанку пояснила, що валюта у вересні витрачалася на підтримку курсу гривні та підтримання балансу долара всередині України. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення облігацій внутрішньої держпозики та одними з найменших з початку року надходжень міжнародної допомоги.

Так, у вересні всередині України НБУ продав 3,2 млрд дол., натомість купивши лише 600 тисяч. При цьому на рахунки уряду в банку надійшли майже 675 млн дол., з них 71 млн — міжнародної допомоги, а решта — кошти від продажу валютних облігацій держпозики. На сплату боргів перед МВФ було витрачено 730 млн дол.

Як пояснив «ФАКТАМ» економічний експерт Данило Монін, НБУ явно прагне тримати курс долара в коридорі від 41 до 41,5 грн, на що витрачає валюту. При цьому він підкреслив, що Нацбанк продовжує цю політику вже другий рік, витрачаючи на підтримку національної валюти мільярди доларів щомісяця, і це приносить результат у вигляді стабільної нацвалюти.

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- Падіння гривні може загрожувати тільки якщо уряд вирішить збільшити доходи держбюджету від мит на імпорт і знизить курс долара для зростання надходжень доходів у гривні. Тільки внаслідок цього курсу долара може загрожувати падіння, тому що в жовтні очікується надходження 5 мільярдів доларів фінансової допомоги, — підкреслює небезпеку для гривні експерт.

Зазначимо, що в разі падіння гривні та зростання долара, українці автоматично відчують на собі зростання цін на імпортні товари, чия ціна в перерахунку на національну валюту одразу ж зросте.

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Загалом, як вважають банкіри, до кінця року курс долара поступово зростатиме до 42,1 грн, але до середини жовтня він буде нижчим за цей показник.

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