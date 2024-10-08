Легенда та Бронні: вперше в історії НБА батько та син зіграли матч в одній команді (фото, відео)

Історична подія відбулася у передсезонному матчі між клубами НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» та «Фінікс Санз» (114:118). Вперше в історії найсильнішої ліги світу в одній команді зіграли батько та син — легендарний 39-річний Леброн Джеймс, який входить до топ-десятки найбагатших спортсменів в історії, та 20-річний Бронні Джеймс, котрий минулого року переніс зупинку серця.

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Дворазовий олімпійський чемпіон і чотириразовий чемпіон НБА, який став 2023-го мільярдером, і Джеймс-молодший (у день свого 20-річчя!) відіграли пліч-о-пліч на майданчику близько чотирьох хвилин у другій чверті.

Зіграти із сином на одному майданчику було здійсненням сімейної мрії, яку Леброн, який виріс без батька, та Бронні плекали роками. Колись Бронні приходив на матчі батька зовсім у юному віці, а тепер вони грають на одному майданчику у складі «Лос-Анджелес Лейкерс». «Ух ти, це було сюрреалістично», — написав Джеймс-старший у соцмережі X після матчу.

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«Для батька це означає все. Для людини, яка не мала цього в дитинстві (батько Леброна Джеймса не був присутнім у його житті. — Авт.), мати можливість чинити такий вплив на своїх дітей, мати можливість проводити моменти зі своїм сином і працювати зі своїм сином — це одна з найбільших речей, на які батько може будь-коли сподіватися чи бажати», — додав найкращий снайпер в історії НБА Леброн Джеймс після поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Андрія Шевченка отримав український паспорт і зіграв за юніорську збірну України.

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Фото X SPORF

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