«Вибухова» ніч у росії: безпілотники атакували склад з боєприпасами КНДР та авіабомбами

В ніч на середу, 9 жовтня, в росії знов було гучно. У Брянській області БПЛА атакували склад, де зберігалися снаряди з КНДР та авіаційні керовані бомби.

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Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.



Він зазначив, що біля міста Карачев Брянської області був уражений найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф). Він знаходиться за 114 км від кордону з Україною.

За словами керівника ЦПД, на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи.

«Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом», — наголосив Коваленко.

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Про вибухи у Брянській області писали й російські ЗМІ.

Також у мережі повідомили про пожежу з детонацією, а "губернатор" регіону заявив про атаку дронів.

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Російські Telegram-канали публікують кадри, що підтверджують пожежу на складі з боєприпасами.

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За словами місцевих мешканців, сирена звучала з другої години ночі, але сховатися було ніде.

У рф заявили про збиття 47 українських безпілотників цієї ночі. З них 24 над територією Брянської області, а 12 — над Азовським морем.

Нагадаємо, у вересні українські військові атакували два великих арсенали з ракетами та снарядами у тверській області росії, а також важливий склад з боєприпасами у краснодарському краї.

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