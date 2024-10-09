Май совість: мережа відреагувала на провокаційне фото популярного співака

Популярний співак, представник України на Євробаченні-2018 Melovin, який нещодавно розказав про особисте життя, вразив своїх шанувальників світлиною. На сторінці у соціальній мережі артист виклав фото, на якому він стоїть оголений у душі, вкритий тільки мильною піною. Шанувальники артиста, які вже звикли до його провокацій, зауважили, що на цей раз співак перевершив всі їх очікування. У свою чергу, Melovin не став коментувати світлину, поставивши біля неї тільки емодзі у вигляді бутилки шампанського.

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«Ні сорому, ні совісті…» — написали у коментарях під фото.

«Ти навіть ванну приймаєш дуже творчо!» — вирішили шанувальники.

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«Ну це вже база, так, Мел? — запитали у артиста. — У нас, як тільки стає холодніше на вулиці з кожним разом, то ти роздягаєшся. Памʼятаю… взимку в піджачку з голими грудьми…»

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«Мел, ну май совість! — прокоментували світлину. — Хоча б попереджай про таке».

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Нагадаємо, нещодавно популярна співачка розповіла про проблеми з вагою.

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