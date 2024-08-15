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Шоу-бізнес

«Я один»: Melovin вразив зізнанням про особисте життя

17:54 15 серпня 2024
Melovin

Популярний співак Melovin, який нещодавно вразив новим відео, знятим у столичному колекторі, зізнався, що знаходиться у пошуку серйозних стосунків. Про це артист заявив у коментарі проєкту ЖВЛ, вперше прокоментувавши особисте життя.

— Зараз я один, але не відчуваю себе самотнім, — зізнався співак. — Просто відчуваю себе людиною у пошуку кохання. Я зараз не маю коханої людини, тому відкритий до знайомств. Я переймаюсь з приводу того, що люди бояться зі мною знайомитись, тому що думають, що це неможливо. Але це зовсім не так. Я не кусаюсь… Я сам борюсь зі своїми страхами. На кожен можу себе запитати: і що такого станеться далі?

"Я не кусаюся", - пожартував Melovin

Нагадаємо, нещодавно під час великого музичного фестивалю у Києві Melovin вразив піснею та акцією на підтримку полонених полку «Азов».

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