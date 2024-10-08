Популярна співачка Наталка Карпа відверто розповіла про свій шлях в українському шоубізнесі, а також зізналася, чи піддається на атаки хейтерів. Відомо, що Наталка виховує чотирирічну доньку Злату, а її чоловік — Євген Терехов — служить у ЗСУ.

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Популярність прийшла до Карпи з піснею «Калина», з якою вона обʼїздила чи не всю Польщу, однак в рідній країні Наталку довго не сприймали як зірку. Якийсь час артистці навіть доводилося платити за ротацію кліпів на телебаченні.

— Були моменти, коли я розуміла, що ми відзняли дуже гарну бюджетну роботу, — розповіла Наталка у проєкті «Муз_тренд». — Мені хотілося, щоб її побачили. Ютуб на той час не був таким прокачаним, соцмережі не були такі активні — все було на ТБ. Мені було так важливо й вагомо донести та показати, що є класний український контент, тому що з такого на той час були лише: солонина, полонина, соняшники і шароварщина. А мені хотілося довести, що українська культура — це сила, краса й гени наші. Я платила шалені суми за кожну ротацію, але, чесно, вони взагалі не спрацьовували.

Всеукраїнську популярність співачка здобула лише після того як у 2015 році створила родину з військовим Євгеном Тереховим і переїхала до Києва. Наталка зізналася, як справляється з хейтом, адже визнання завжди має і інший бік медалі.

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— Люблю своїх хейтерів! — розповіла співачка. — Якщо бачу раціональне зерно, вступаю у дискусію, заводжу розмову… З останнього, що памʼятаю, — одна дівчина написала мені: «Ти жирна». Я відповіла, що зараз подобаюся собі така. Окей, можливо, я зараз набрала… маю не таку форму, що була до народження дитини, але мені комфортно і я собі подобаюся. Так, я хочу повернути форму, але в часі, якому ми живемо, інколи їжа — це твій антистрес.

Нагадаємо, днями актор Тарас Цимбалюк зробив шокуючу пропозицію Олі Поляковій.

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