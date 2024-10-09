У Філатова «пакуються», наче збираються втекти за кордон: військові про затримання підлеглих мера Дніпра за крадіжку 34 млн грн

Росіяни вже менше ніж за 200 км від Дніпра, а у мера Філатова наживаються на бюджеті, наче збираються втекти за кордон. Про це написали у своєму блозі військові брати Яковлеви, коментуючи оприлюднену напередодні інформацію про затриману правоохоронцями злочинну організацію, що завдала бюджету Дніпра збитків на 34 млн грн.

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«У Філатова вкрали 34 млн грн зі 123 млн грошей громади Дніпра, які виписали на рекламу мерії в інтернеті. Нацполіція пише — втупу вивели на своїх підставних манікюрниць, таксистів та різноробочих. Враховуючи, що росіяни вже під Покровськом, а це менше як 200 км до Дніпра, дивує поведінка Філатова та філатівської команди. Вони пакуються, наче востаннє в житті, наче збираються втекти за кордон», — обурились брати Яковлеви.

Військові нагадали, що Філатов постійно у себе на сторінці погрожує іншим, але нічого не робить зі своїм корупційним оточенням.

«Його команда краде десятками мільйонів. Щось не бачимо в них ні одного набитого *бальніка. Бо мер в долі? Судячи з того, що нам шлють в приват з „Прозорро“ тендери в Дніпрі, — в долі», — написали вони.

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Брати Яковлеви навели приклад з керівницею дніпровського медіахолдингу «Наше місто» Оленою Сергєєвою, яка на 7 тендерах «заробила» майже 21 млн грн. А керує нею та холдингом — депутат від партії мера Дніпра «Пропозиція» Олексій Безуглий, який був політтехнологом Філатова на виборах.

«Додаємо до 34 млн вкрадених ще 21 млн „освоєних“ гривень і маємо 50 лямів. І це ми просто пройшлись по верхах. Очевидно, про гроші на ЗСУ в них питати немає сенсу. Бо у Філатова всі тупо зайняті», — підсумували військові блогери.

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Як повідомлялося, 8 жовтня правоохоронці викрили схему розкрадання коштів підлеглими Філатова з бюджету Дніпра, які завдали державі збитків щонайменше на 34 млн грн. За даними Нацполіції у Дніпропетровській області, у тендері на закупівлю рекламних та маркетингових послуг перемогли одинадцять фізичних осіб-підприємців, які у реальному житті працюють майстрами манікюру, різноробочими на будівництві, водіями таксі, бухгалтерами, продавцями електроприладів та таким іншими.

Раніше медіа оприлюднили інформацію про те, що заступник Філатова Ігор Маковцев вимагав від військових публічно виправдовувати його від крадіжки 20 млн грн у ЗСУ. В разі відмови погрожував зупинити виділення коштів з бюджету.

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