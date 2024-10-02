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Військових змушують публічно підтримати підозрюваного у крадіжці 20 млн заступника мера Дніпра — волонтер

17:17 2 жовтня 2024
Ігор Маковцев

Заступник мера Дніпра Ігор Маковцев вимагає від військових публічно виправдовувати його від крадіжки 20 млн грн у ЗСУ. В разі відмови погрожують зупинити виділення коштів з бюджету. Про це повідомив на своїй сторінці в інстаграмі волонтер Ілля Луценко.

«Маковцев зі свою командою і фіктивними підрядниками не просто нагріли близько 20 мільйонів гривень (а це до речі наші з вами податки по факту). Так вони зараз вимагають від військових, яких обкрадали, відмазати їх від в’язниці в публічний площині. Мені написав військовий одного з формувань, кому ця техніка доставлялась. Попросив розголосити інформацію і підтвердив від себе, що їх реально змушують записували відео, робити пости у фейсбуці на підтримку Маковцева», — написав волонтер.

Він повідомив, що особливо травлять військових з тих формувань, кому допомагали за гроші громади Дніпра.

«Типу, відпрацьовуйте, інакше — допомога від міста зупиниться. В цілому використовувати військових для піару — це жесть. Такі речі вибивають дух зсередини», — наголосив Луценко.

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Волонтер нагадав деталі справи, за якою заступник Філатова Маковцев був заарештований та відсторонений від посади.

«Міське підприємство „Дніпровський електротранспорт“ уклало з ТОВ „Алавес Спецтранс“ протягом 2022−2024 рр. договори транспортного експедирування. Місто бралося перевозити за заявками військових частин військову техніку та вантажі на суму понад 324 млн грн. Відповідав за це Маковцев. І так сталося, що обсяги транспортних послуг домальовували, а гроші розкидалися у вигляді поворотної безпроцентної позики на рахунки різних фірм, частина з яких — фіктивні. Тобто брали гроші за послуги, які не надавали. Таким чином „нагріли“ близько 20 млн грн, а може, й більше, це зараз і буде встановлювати суд», — зазначив Луценко.

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Раніше було оприлюднено відео, як депутати фракції «Пропозиція» Філатова у Дніпровській міськраді потрапили у скандал: замість участі в міжнародній конференції з питань відбудови міста вони разом з дружинами та подругами поїхали на відпочинок на лакшері курорт на Мальдівах. Відрядження їм підписував особисто мер міста Борис Філатов.

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