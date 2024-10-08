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Україна

Цей момент побачать усі: експерт про те, як зупинити наступ окупантів

20:46 8 жовтня 2024
російські військові

На сьогодні є три точки, де ворог найактивніше наступає, — це Курахове, Покровськ та Куп'янський напрямок, зазначив Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень у коментарі на espreso.tv.

«Передбачити момент, коли окупанти зупиняться, складно. А коли цей момент настане, всі це помітять. Бо в такому випадку не буде штурмів великих ворожих груп, будуть обстріли. Думаю, до зими очікувати того, що ворог зупиниться і припиняться ці численні піхотні штурми, не варто. До зими армія рф може мати ще тактичні успіхи, кидатиме для просування на Курахове. Воно більше, ніж Вугледар, тому ворогу буде складніше».

На думку експерта, найголовніша наступальна одиниця російських військ — піхотинець. Є дві умови, які потрібно виконувати ЗСУ.

«Перше — знищувати піхоту в тилу ворога. Друге — зменшувати можливості рф фінансувати виплати цим піхотинцям», — зазначив Олександр Мусієнко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіяни активізували використання свого аналога «Байрактара» на фронті.

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