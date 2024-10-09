40.97 / 41.49 45.11 / 45.73
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Сумний виграш: чому Бред Пітт не радіє своїй перемозі над Анджеліною Джолі

18:05 9 жовтня 2024
Архівне фото подружжя

Наприкінці вересня стало відомо, що Анджеліна Джолі зробила несподіваний крок у багаторічній війні з Бредом Піттом. Акторка відкликала позов до ФБР про розслідування гучного інциденту на борту приватного літака.

Про те, що стало причиною такого рішення, пишуть зарубіжні ЗМІ.

На думку інсайдерів видання, за допомогою цієї справи знаменитість хотіла зібрати компромат на колишнього чоловіка та використати проти нього в суді з опіки над дітьми. Проте після повноліття більшості з них «брудна білизна» Бреда більше їй не потрібна.

Крім того, усі деталі справи колись серйозно зіпсували репутацію актора, і давно стали всім відомими, позначаючись на кар'єрі і особистому житті Пітта. Ходили чутки, що через судові позови з Анджеліною Бред не може зробити наступний крок у своїх відносинах з Інес де Рамон.

РЕКЛАМА

«Технічно і юридично це перемога Бреда, — каже джерело, — але шкоди вже завдано».

Для Джолі продовжувати розгляд справ у суді теж не мало багато сенсу, оскільки лише двом їхнім дітям менше 18 років, і скоро питання про опіку буде зняти само собою.

РЕКЛАМА

Певно, тому останнім часом актриса виглядає досить щасливою — кар'єра, як і особисте життя, йдуть угору. Все це, каже співрозмовник видання, означає, що вона розпочала новий розділ у житті. «Позов був для неї одним із способів зруйнувати репутацію Бреда. Схоже, вона нарешті здалася», — певен інсайдер і з гіркотою констатує, що Пітт, нарешті, виграв, але перемога прийшла надто пізно.

РЕКЛАМА

Анджеліна ж нині, здається, більше переймається не особистим, а кіно, тим більше, що всі прийомні діти колишнього подружжя активно її підтримують.

108

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кроти

Використовуйте цей засіб восени на дачній ділянці — позбавтеся кротів і мишей назавжди

Принц Гаррі і Меган Маркл

Криза в королівській родині: принц Гаррі та Меган Маркл можуть розлучитись після шести років шлюбу

Використання саморобного спрею

Ванна буде сяяти білизною навіть в темряві: оригінальний спосіб очистки сантехніки

карти

Терезам — «Закохані», Тельцям — «Імператор», а Водоліям — «Зірка»: Таро-прогноз на 9 жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту