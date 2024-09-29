Невже помиряться? Анджеліна Джолі відкликала позов до ФБР щодо насильства з боку Бреда Пітта

Попри «попадання» до списку «небажаних холостяків», справи у Бреда Пітта, схоже, потроху йдуть вгору, й у нього з'явився шанс налагодити стосунки з дітьми.

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Адже їхня мати, Анджеліна Джолі відкликала позов до ФБР щодо насильства з боку Бреда стосовно неї та їхніх дітей на борту приватного літака.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Як відомо, у 2016 році ФБР розпочало розслідування того випадку, який передував розлученню зоряної пари. За словами Джолі, Пітт у літаку душив одного з їхніх спільних дітей, а іншого вдарив по обличчю.

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Крім того, він схопив актрису за голову і «струснув».

«У якийсь момент він пролив пиво на Джолі, а також пролив пиво та вино на дітей», — йшлося в офіційних документах. У результаті розслідування ні до чого не призвело, і справу було закрито без звинувачень.

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Однак у квітні 2022 року Джолі під псевдонімом Джейн Доу подала позов до ФБР, вимагаючи надати всю інформацію про перебіг розслідування, посилаючись на закон про свободу інформації.

У той час джерело Page Six стверджувало, що таким чином актриса намагалася добути хоч якусь інформацію, яка ганьбить Бреда Пітта, щоб використовувати її в боротьбі за опіку над дітьми.

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«Анджеліна, ймовірно, шукає шматочок інформації, щось ще, що можна використати проти Бреда, щоб нашкодити йому. Це відчайдушний вчинок з метою виявити щось, чого, можливо, і не існує в записах ФБР, щоб оприлюднити це», — розповів інсайдер.

Однак тепер 49-річна актриса вирішила відкликати цей позов. Зазначимо, що 60-річний Пітт категорично відкидав усі заяви про фізичне насильство та стверджував, що звинувачення Джолі «абсолютно не відповідають дійсності».

Але що б не було правдою, діти актора стали на бік матері. Так, Пакс у соцмережах назвав Бреда Пітта «засранцем світового класу», а Захара, Вів'єн та Шайло відмовилися від його прізвища, причому остання зробила це офіційно, звернувшись до необхідних інстанцій. Інсайдери повідомляють, що Бред тяжко переживає розрив із дітьми.

Втім, це не заважає йому планувати майбутніх дітей з його новою дівчиною, дизайнером ювелірних прикрас Інес де Рамон. Нагадаємо, що стосунки пари стають все міцнішими. Нещодавно Бред та Інес уперше разом вийшли на червону доріжку.

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