Мер Дніпра Філатов звинуватив правоохоронців у цькуванні та заявив про намагання знищити місцеве самоврядування

Борис Філатов заявляє про розгортання масштабної кампанії зі знищення місцевого самоврядування із залученням правоохоронців. Цю заяву мер Дніпра оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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«Друзі, як ви могли помітити, за останні декілька тижнів проти Дніпровської міської ради розгорнуто безпрецедентну кампанію зі знищення місцевого самоврядування. Десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Все це свавілля якимось чином дивно збігається з жахливою інформаційною кампанією по дискредитації працівників та депутатів», — сказав Борис Філатов.

Він наголосив, що таке свавілля відбувається попри те, що фронт наближується до Дніпра.

«Фронт усе ближчий до Дніпра, а людей, котрі мають і повинні бодай щось робити, систематично витравлюють та знищують. Скоро не залишиться жодного професійного керівника, який зможе виїхати на місце ракетного удару. Бо всі вони або відсторонені, або взагалі заарештовані», — наголосив Філатов.

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Він також повідомив, що міська рада Дніпра не може придбати ані дрони, ані РЕБи «через безкінечне цькування тих, хто цілодобово працює над життєвою спроможністю міст України».

На переконання мера Дніпра, такий тиск з боку правоохоронців триватиме й надалі.

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«Зараз у тилу знаходиться фактично друга мільйонна армія людей, що виправдовують свою відсутність на фронті масовими знущаннями з бізнесу та місцевого самоврядування. Тож усіх містян я хочу попередити: це триватиме й надалі. Причини мені невідомі. Будь-то вказівка, підготовка до виборів чи бажання нажитися на чужих здоров’ї та честі. Чи, можливо, це частина російського сценарію», — зазначив Філатов.

Філатов наголосив, що міська влада готова дати вичерпні та публічні відповіді на всі звинувачення.

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Коментуючи ситуацію загалом, мер Дніпра також зазначив, що протягом майже 10 років його перебування на посаді правоохоронці сфабрикували та відкрили кілька сотень кримінальних справ, проте жодного вироку суду так і не було.

«Люди, які зараз для нашого знищення використовують найбрудніші методи, брешуть майже 10 років! Фабрикують справи та займаються бозна-чим, жеручи при цьому мільярди платників податків і ховаючись від фронту під бронюванням. Але де принаймні один вирок суду? Давайте згадаємо 2020 рік, коли така сама дичина відбувалася перед виборами, і коли проти мерії було відкрито 300 (!!!) кримінальних справ. А результат — нуль!!!» — підкреслив мер Дніпра.

Раніше повідомлялося, що військові брати Яковлеви прокоментували інформацію про затриману правоохоронцями злочинну організацію, яка завдала бюджету Дніпра збитків на 34 млн грн.

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