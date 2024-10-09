Потрібен аудит: бронювання від мобілізації можуть призупинити — що відомо

Незважаючи на зміни у правилах бронювання громадян, цей процес продовжує викликати все більше питань у суспільстві.

Тому Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання можуть поставити на паузу до 15 листопада, пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в Кабміні.

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Зокрема, агентство The Page опублікувало витяг з протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. В ньому йдеться про те, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації, і з цією ідеєю погодився уряд.

Окрім цього, уряд доручив Міноборони та Мінекономіки до наступного засідання розробити проект рішення, яке б передбачало зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень критеріїв, які визначають, які підприємства, установи чи організації є критично важливими. Поки ці критерії не будуть діяти, бронювання проводитись не буде.

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Також уряд хоче, щоб проєкт рішення передбачав анулювання відстрочок від мобілізації, якщо буде встановлено, що бронювання було необґрунтованим.

Ініціатором цього рішення, за словами джерела, виступало Міноборони, яке хоче перевірити, кого та за яких підстав забронювали від мобілізації за час війни.

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Як відомо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні проводиться мобілізація, але є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку — так звану «бронь». Це стосується співробітників ОПК, енергетиків, і тд., а також співробітників підприємств, які визнані критично важливими.

Нагадаємо, що 9 жовтня Рада остаточно схвалила закон, за яким частину українців до 25 років буде звільнено від мобілізації.

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