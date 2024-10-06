В Україні, де раніше було уточнено правила надання відстрочки для людей, які утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими, набули чинності зміни порядку бронювання військовозобов'язаних засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

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Як пишеOBOZ.UA, документ передбачає, що для бронювання працівника та його автоматичного переведення на спеціальний військовий облік на термін дії відстрочки повинні виконуватися такі умови:

перебування на військовому обліку: працівник повинен бути військовозобов'язаним та мати військово-обліковий документ (у паперовій чи електронній формі);

знаходження на персональному військовому обліку у відповідному державному органі, на підприємстві, в установі;

уточнення даних: особа зобов'язана уточнити свої дані щодо перебування на військовому обліку до 16 липня 2024 року;

відсутність працівника у розшуку, інформація про що є у Реєстрі військовозобов'язаних та базі «Армор», доступній Нацполіції.

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Зазначається, що до розшуку можуть потрапити військовозобов'язані, які не з'явилися в ТЦК та СП за повісткою або які проігнорували направлення на проходження військово-лікарської комісії, а також особи, які не виконали вимоги роботодавця щодо виклику до ТЦК. Відмітка про розшук може перешкодити бронюванню, таких осіб може затримати поліція та доставити до ТЦК.

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Зазначається, що у разі позитивного результату перевірки, проведеної засобами Реєстру військовозобов'язаних, переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на термін дії відстрочки здійснюється автоматично, якщо військовозобов'язаний дотримується всіх вимог, у тому числі й уточнив свої військово-облікові дані до 16 липня.

Раніше військкоми пояснювали, чому військовозобов'язаний має особисто подавати до ТЦК та СП заяву на відстрочку, а не передавати її через рідних чи адвоката.

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Нагадаємо, що 9 листопада набуде чинності новий президентський указ про продовження загальної мобілізації. У зв'язку з цим відстрочки від мобілізації, що надаються багатодітним батькам та ще деяким категоріям військовозобов'язаних чоловіків, діють лише до цієї дати. Після неї відстрочку необхідно оформляти наново.

Фото з відкритих джерел

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