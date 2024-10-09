Частину українців до 25 років звільнять від мобілізації: що вирішила Рада

Верховна Рада остаточно підтримала звільнення частини українців віком до 25 років від мобілізації. Відповідний законопроєкт № 11379-д ухвалено у другому читанні та в цілому.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Все! Рада заборонила мобілізацію 18−25 річних! Законопроєкт 11379-д ухвалено в цілому! За — 311. Нарешті зробили це! Я давно добивався цього, бо це ганьба — мобілізовувати дітей», — написав він.

Зазначимо, що законопроєкт № 11379-д розроблено з метою надати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним до 25-річного віку, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров'я (і після червня 2024 року були визнані придатними до служби).

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А також, щоб вирішити питання звільнення зі служби мобілізованих з числа тих, хто стояв на військовому обліку військовозобов'язаних як визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час і не досягли 25 років.

Сьогодні парламент підтримав зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. «За» віддали свої голоси 311 народних депутатів.

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До розділу VII додали пункт 4, згідно з яким військовозобов'язані, які до 4 травня стояли на обліку як такі, які за станом здоров'я визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, — не підлягають мобілізації до досягнення 25-річного віку.

Такі особи під час воєнного стану можуть бути призвані за їх згодою.

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Водночас вчора профільний комітет прибрав с проєкту норму про можливість звільнити у запас тих, кого встигли мобілізувати.

Очікується, що для цього підготовлять окремий закон з окремим механізмом та термінами, щоб не постраждала боєздатність армії.

Як відомо, з початку повномасштабної війни під мобілізацію потрапляли військовозобов'язані у віці від 27 до 60 років (призовники з 18 до 27 років могли йти на службу добровільно).

У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років.

У статусі призовників залишилися чоловіки віком від 18 до 25 років. Але це стосувалося не всіх, зокрема мобілізації все одно підлягали:

- ті, хто пройшов строкову службу

- ті, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та здобув військово-облікову спеціальність

- ті, хто визнаний військово-лікарською комісією непридатним до служби у мирний час та придатним у воєнний.

Проблема виникла після того, як навесні набрав чинності закон, що скасував статус «обмежено-придатний». І такі українці автоматично стали військовозобов'язаними, навіть якщо вони молодші за 25 років.

Таким чином, тисячі хлопців до 25 років, яких раніше визнавали обмежено придатними у воєнний час, до набрання сили новим законом підлягають мобілізації. На відміну від здорових однолітків, які не підходять за віком. Цей закон має усунути юридичну прогалину.

Нагадаємо, зараз немає заборони на мобілізацію чоловіків у віці від 50 до 60 років. Призивають таких людей за письмовою згодою військових частин і переважно для підрозділів забезпечення та Державної служби спеціального транспорту.

Перед призовом вони проходять медичну комісію та співбесіди у ТЦК. Після цього для них оформлюють відношення до частини, визначають військову спеціальність і затверджують списки у Генеральному штабі.

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