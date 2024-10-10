Cвіт не готовий дати Україні все, що потрібно для перемоги у війни: експерт про перемовини про мир

Процес переговорів з рф про перемирʼя, до якого готується Зеленський, може початись наприкінці поточного року або на початку 2025 року. Так вважає голова ГО «Центр спільних дій» Олег Рибачук.

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«Китайці називають це „охолодженням війни“. Тобто фактично ми наближаємось до тієї точки, коли можуть розпочатись переговори з росією. Далі почнеться найцікавіше — умови. Для нашої країни гарантії безпеки — найголовніше, потрібно, аби рф більше ніколи не наважилась на агресію проти України. Також підніметься питання невизнання тимчасово окупованих росією територій нашої держави».

На думку експерта, світ не готовий дати Україні все, що потрібно для перемоги у війни з росією.

«На Заході досі немає для цього політичної волі. Є сподівання, що росію треба якось зберегти. Саме тому, ми наближаємось до перемирʼя з рф».

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку Олега Сенцова: «Ми продовжуємо обирати стратегію страусів, бо голова в піску — це набагато безпечніше, ніж дивитися правді в очі».

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