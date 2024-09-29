Війна в Україні досягає вирішального моменту за п'ять тижнів до президентських виборів у США, коли на карту поставлено майбутнє постачання зброї, фінансової допомоги та дипломатичної підтримки Києва з боку Білого дому. Саме цей момент обрав президент України Володимир Зеленський для представлення свого мирного плану. Він робить це для того, щоб підготуватися до найгіршого, тобто до нового президентства Дональда Трампа, і водночас, у разі перемоги Камали Гарріс, розраховувати на шлях до якнайшвидшого припинення війни з росією. Ззовні також зростає тиск щодо переговорів, в яких Україна буде змушена піти на болючі поступки. Але Зеленському буде важко пояснити це чимось іншим, окрім збереження суверенітету України над цілісністю її території. Звідси й назва «План перемоги», яку він обрав для викладення своїх вимог Джо Байдену, пише видання El Pais.

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Для того, щоб сісти за стіл переговорів, Україні потрібно «щось, що змінить правила гри для росії, щоб вона пішла на мир», за нещодавніми словами самого Зеленського. Здавалося, це було метою вторгнення його армії в Курську область росії, за допомогою якого уряд також намагався підняти громадську думку. Однак це не мало сенсу, якщо мета полягала в тому, щоб негайно посадити путіна за стіл переговорів. Щоб змусити змінити правила гри, Київ пропонує демонстрацію сили: він просить своїх союзників дозволити йому завдати удару по росії ракетами дальнього радіуса дії, наданими Заходом. Крім того, він просить гарантованих військових поставок і фінансової допомоги, а також підтримки НАТО, до якого він прагне незабаром приєднатися, для захисту території.

Поїздка Зеленського до США, включно з його зустріччю з Трампом, показала, що легко не буде. Представники Республіканської партії публічно звинуватили його у втручанні у вибори в США, а симпатії їхнього кандидата до путіна та його стриманість щодо України та її президента, лицемірно замасковані під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, викликали багато розмов, пише видання.

Зі свого боку, перша реакція Білого дому, щедра на фінансову та військову допомогу, є неоднозначною щодо свободи дій України для ударів по росії. Водночас путін на випередження підвищив тон своїх погроз гіпотетичною ядерною відповіддю на будь-який напад на російську територію за допомогою зброї, яку постачає інша атомна держава, тобто три союзники Києва — США, Велика Британія і Франція.

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Війна, що зайшла в глухий кут на полі бою, досягла тієї стадії зрілості, яка є і найбільш небезпечною, зазначається в публікації. Майбутнє України та Європи в цілому буде невизначеним, якщо її союзники просто піддадуться на шантаж агресора. Зеленський знає, пишуть автори статті, що як і в будь-яких мирних переговорах кожна сторона повинна буде піти на поступки. Від чого не можна відмовлятися, так це від безпеки та збереження вільної й суверенної України.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виклав свій погляд на можливість мирних переговорів між Україною та рф.

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Фото: Пресслужба президента України

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