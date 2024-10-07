«Ми продовжуємо обирати стратегію страусів, бо голова в піску це набагато безпечніше ніж дивитися правді в очі», — Олег Сенцов



Український режисер, а зараз військовий, Олег Сенцов, який хоч і вірить, що Україна неодмінно переможе, вважає, що потрібно правді дивитись в очі — адже втрачено багато часу, людей та ресурсів. Навіть кардинальні зміни, якщо відбудуться прямо зараз, зможуть лише стабілізувати ситуацію тільки у майбутньому

«Все рідше чути слово «Перемога» і все частіше «Перемовини». Замість «Мобілізації» — «Економічне бронювання». Промовляти «Демобілізація» скоро стане взагалі протизаконно, — пише Олег Сенцов у Facebook.

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За План перемоги тепер відповідає Байден, ми вмиваємо руки. Фортеця Вугледар виявилась не таким вже й стратегічним містом, а до втрати кожного дня по селу ми вже звикли.

Скільки міст ще віддамо до кінця року вже відомо, тому можна починати писати цілий альбом.

При в'їзді в Київ на військовому пікапі тричі підрізають, один раз поморгав аварійкою, а в тебе перед очима досі стоїть відірвана нога побратима.

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Ти фізично відчуваєш цю прірву і дивишся вниз без страху, бо він залишився десь там в посадці.

Весь фейсбук наповнений ліжком з доларів працівника МСЕК та не закритими зборами волонтерів.

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Згадується «Хрещений батько-2», де вечірка в Гавані продовжувалася, поки в місто не ввійшли війська Кастро.

Ми вже стільки втратили часу, ресурсів та людей, що кардинальні зміни зараз, зможуть лише стабілізувати ситуацію у майбутньому. Але ми продовжуємо обирати стратегію страусів, бо голова в піску це набагато безпечніше ніж дивитися правді в очі".

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Останніми днями суспільство сколихнула страшна правда щодо тяжкого виходу з Вугледару 72-ї бригади ЗСУ, яка протягом 2,5 років захищала місто, й яку військове керівництво країни кинуло напризволяще, не надавши наказу про відхід, щоб зберегти бійців.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov

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