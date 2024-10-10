У бій пішов 70-річний раритет: на передовій помітили гармату, від якої відмовився ще СРСР за Хрущова

Величезні втрати російських окупантів ведуть до того, що на передовій з'являються навіть дослідні зразки військової техніки. Але поряд з ними у бій відправляють навіть відвертий антикваріат, чий вік цього року впритул наблизився до 70-річного ювілею.

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Йдеться про 122-мм гармату Д-74, яка «засвітилася» на одному з відео. Як пише військовий експерт Андрій Харук, це знаряддя було прийнято на озброєння у 1955 році та мало замінити також 122-мм гармату виробництва ще 1930-х років.

Однак хоча Д-74 і почали випускати, це не тривало довго, оскільки разом з нею вироблялася 130-мм М-46, яка виявилася в цілому кращою (дальність 27,5 та 24 км на користь М-46), мала важчий та потужніший снаряд (33 проти 27 кг). Єдине, у чому Д-74 виявилася кращою, — вона у 1,5 раза легша, 5500 кг проти 7700 кг. Проте саме М-46 вирішили залишити на службі, а Д-74 була знята з виробництва та озброєння та передавалася союзникам СРСР, а також продавалася до інших країн. Як підкреслює Андрій Харук, копії Д-74 виготовлялися в Китаї, а можливо, і в КНДР.

«Коли наприкінці 1989 року готувалася звітність для укладання Договору про звичайні озброєння в Європі, до неї не потрапила жодна гармата Д-74 — нечисленні артисистеми цього типу, які ще залишалися в арсеналах радянської армії, перемістили за Урал. А тепер, на третій рік війни проти України, черга дійшла до них», — пояснює експерт, звідки на передовій взялися екзотичні Д-74.

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Водночас військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко каже, що «старенького» не варто недооцінювати. Все-таки артсистема здатна стріляти на відстань не менше ніж 20 км, і є країни, які виробляли ці гармати, а отже, й снаряди до них.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна готується до отримання крилатих далекобійних авіабомб Joint Standoff Weapon (JSOW), здатних атакувати ворога на відстані до 110 км.

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