Українські військові збили новітній реактивний БПЛА росіян: існує всього в трьох екземплярах

В суботу, 5 жовтня, у ЗМІ пройшла інформація, що бійці ЗСУ збили російський військовий літак в районі Костянтинівки Донецької області.

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Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає «Суспільне».

«Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає», — розповів Горбунов.

Інформація про збиття російського літака в районі Костянтинівки продовжувала ширитись мережею.

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При цьому окремі Telegram-канали не виключають, що російський літак був збитий своєю ж авіацією. Крім того, деякі джерела пишуть, що було збито не літак, а російський реактивний БпЛА С-70 «Охотнік».

Вочевидь, вона і виявилася найбільш правильною. OSINT-експерти ідентифікували, що збито не Су-25, а важкий ударний БПЛА С-70 «Охотнік», який нібито проходить випробування. Його ціна понад 1 млрд рублів (точна інформація відсутня, станом на 2020 рік дослідники оцінювали не менше 1,55 млрд).

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Тобто, вражений об'єкт має не меншу цінність, ніж літак, що теж приємно.

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Також, за даними Генштабу, ЗСУ уразили три командні пункти росіян. Йдеться про по командні пункти 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також про один з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф.

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