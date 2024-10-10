«Побачимося у Валхаллі»: Даніель Салем втратив на війні рідного брата

В родині ресторатора та телеведучого Даніеля Салема, який зараз на фронті боронить Україну від російських окупантів, сталося горе. На війні загинув його брат. Про це він повідомив в Instagram.

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«Ти завжди був хитрішим, уважнішим і сильнішим! І як би мені не приємно було це говорити але, симпатичніше і харизматичніше, тому з дівчатами тобі щастило більше)))) Ти перший хто сказав: „Ні, брате, я не можу бути старшим у банді, це маєш бути ти. Ти розумніший за мене і вмієш говорити, за тобою йдуть…“ А найголовніше — ти вірив мені і в мене, як жоден з братів, навіть більше, ніж я вірив сам у себе! Ми все робили разом: перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство… ми воювали разом… І ось тебе нема, ти пішов, так рано! І це не чесно! Ми так не домовлялися!» — написав він.

Ведучий зазначив, що вони з братом проживали кожен день, як останній.

«Ти — частина мене, а я — тебе! Я люблю тебе мій брат, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок, сомбреро та текіла! Побачимося з тобою у Валхаллі», — написав Салем.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року померла молодша сестра Салема. Дівчині було лише 19 років.

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