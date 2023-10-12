В родині Даніеля Салема сталося горе

В родині ресторатора та телеведучого Даніеля Салема, який зараз на фронті боронить Україну від російських окупантів, сталося горе. Не стало його молодшої сестри. Дівчині було лише 19 років. Трагічною новиною Даніель поділився в інстаграмі, опублікувавши архівне фото.

«Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось … у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро», — написав під фото Даніель.

Причину смерті сестри він не називає, як і того, де це сталося. Друзі та прихильники у коментарях під дописом висловлюють співчуття та слова підтримки Даніелю Салему. Серед них Леся Нікітюк, Юрій Горбунов, Оля Полякова, Арам Арзуманян та багато інших.

Нагадаємо, Даніель Салем народився в Одесі. Його дитинство пройшло на батьківщині батька — у Лівані. Ймовірно, там з родиною проживала й сестра Салема.

На початку війни Даніель вступив до лав ЗСУ. Нещодавно Салем розлучився з дружиною, у них є донька Луна.

Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

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