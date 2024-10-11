Економічне бронювання, у якого в Україні є як прибічники, так і противники «відкупу» від служби в армії, не може бути узаконеним. А головним принципом мобілізації повинна стати справедливість.



Таку думку в інтерв'ю «Укрінформу» заявив Володимир Горбулін, перший віце-президент Національної академії наук України.

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Горбулін, який свого часу був секретерам РНБО за президентства Леоніда Кучми, впевнений, що з 2027 року ніхто не повинен отримувати державні посади без військового досвіду, оскільки це важливо для зміцнення країни.

«Чиновники повинні поступово пройти через фронт, їхня заміна, як і заміна придатної до фронту молоді на підприємствах, повинна відбуватися за рахунок ветеранів та жінок. Все це має бути закріплено рішеннями Ставки Верховного Головнокомандувача — це відновить мотивацію суспільства і об'єднає його у складний момент, який зараз переживає Україна», — вважає він.

Також Володимир Павлович, говорячи про захист української інфраструктуру від постійних атак рф, запропонував взяти на озброєння досвід Німеччини часів Другої світової війни, коли будувалися підземні заводи, зокрема, для виробництва літаків. Це можна доповнити сучасними проектами — підземними оборонними об'єктами, модульними виробництвами та перенесенням частини ключових підприємств за кордон. І, звичайно, важливо посилити захист інформації про такі об'єкти, щоб супротивник не знав, де і що ми виробляємо.

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Нагадаємо, що голова фінансовог комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент не ухвалюватиме окремий закон щодо економічного бронювання, яке має працювати за принципом «працюй або воюй» — це буде зроблено постановою Кабміну, яка внесе зміни у вже чинні норми. Він не виключає, що економічне бронювання запрацює до кінця поточного року.

Фото з сайту https://niss.gov.ua/

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