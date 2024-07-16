«Спільнота, яка прийме такий закон у цей час — не варта своїх військових, їхньої жертви та честі»: військова про законопроєкти «економічного бронювання»

УКраїнська військова Ярина Чорногуз розкритикувала депутатів, які пропонують ухвалити проєкти законів, що дозволяють роботодавцям сплачувати за співробітників певні суми та бронювати їх від мобілізації до лав ЗСУ.

У Верховній Раді планують розглянути законопроєкти про «економічне бронювання», яке дозволить керівникам підприємств відкупити робітників від мобілізації, сплачуючи певну суму грошей. Українська волонтерка, морський піхотинець, бойовий медик і розвідниця Збройних сил України Ярина Чорногуз у своєму дописі в Facebook критикує політиків за цей крок, вважаючи його негідним і таким, що підриває поняття обов'язку захищати Україну.

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Фото зі сторінки Я.Чорногуз

Військовослужбовиця вважає, що закон про так зване «економічне бронювання» спричинить розкол між військовими, які виконують свій обов'язок, і цивільними, які зможуть відкупитися:

«Маю інформацію, що наступного тижня у Верховній Раді розглядатимуть чотири законопроєкти про так зване «економічне бронювання» з великим наміром прийняти один із них. Не думала, що дійде ще й до такого сорому, але в дно вчергове постукали знизу, і треба тепер, долаючи нове розчарування у рішеннях політиків, пояснювати, чому ж вони вдаються до нового негідного вчинку, який знову знищує їхній авторитет в очах тих, на чиїх зусиллях тримається їхня влада — тих, хто воює за Україну. Маю підозри, що абсолютно всіх військових, що поклали своє життя та здоровʼя на оборону України, і роблять це далі щодня — «економічне бронювання» обурить, образить, розчарує. Виправте мене, побратими і посестри, якщо це не так.

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У законопроектах пропонуються різні варіанти «економічного бронювання», серед них — щоб очільник підприємства міг забронювати якусь кількість працівників, та щомісяця платити за них 20 тисяч гривень відкупних. «Відкупні» — мабуть, так варто назвати це нове явище законотворче, створене політиками з цінностями, де все продається і купується. Не менш, якщо не більш, обурливою є ідея від законотворців кабінету міністрів — зробити можливою для бронювання категорію з зарплатою 36 тисяч грн і більше.

Тепер треба якось прокоментувати цей п… ц. З чого б почати?

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Почнемо з банального. Така ідея — підриває саме поняття чину «обовʼязок». Обовʼязок не купується і не продається за гроші. Від нього неможливо відкупитися. Інакше — це не обовʼязок, це щось інше. А наша Конституція стверджує, що захист Вітчизни є обовʼязком кожного. Відомо, що в Другу Світову, наприклад у тій же Великій Британії — воювали всі, незалежно від класу. Еліта, представники королівської родини, самі йшли на військові посади, аби показати своїм прикладом — що обовʼязок для всіх, незалежно від грошей і статусу.

Друге. Якщо можна викупитися ухилянтам, які заробляють більше 36 тисяч грн на своєму підприємстві, то постає логічне питання — чому військовим, які воюють третій рік (а дехто на старих контрактах пʼятий рік) у повномасштабній війні не можуть придбати собі демобілізацію? Чому, тим хто пішов з обовʼязку — вічна війна на передовій. А тим хто засцяв іти в армію за ці три роки — можливість викупити себе за срані 20 чи 36 тисяч гривень?

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Спільнота, яка прийме такий закон у цей час — не варта своїх військових, їхньої жертви та честі.

Не вистачає грошей до бюджету? Посадіть тих хто давно відмиває гроші на корупції, у нас же жоден не сидить. Робіть, що завгодно, але не підривайте поняття «обовʼязку».

Інакше між військовими та цивільними, виросте така прірва, такий розкол, який ви не перекриєте нічим. Її перекриє замість вас російська пропаганда — своїми наративами.

Якщо ви знівелюєте поняття обовʼязку тим що від нього можна відкупитися такими дрібними грошима, меншими за тисячу доларів — як ви поясните чинним військовим, що це їхній обовʼязок — стояти на посту, а не йти в самовільне залишення частини, бо їх третій рік не демобілізовують, але можуть посадити за невиконання дрібного з погляду тактики-стратегії наказу. А ніяк.

Чула, що дехто пояснює необхідність «економічного бронювання» тим, що в бюджеті дефіцит для зарплат, а це стимулюватиме платити податки. Що ви курите, вважаючи, що ви таким чином змусите бізнес вийти з тіні? Той що був у тіні — там і залишиться. Цей аргумент звучить як окозамилювання від ухилянтів, які хочуть за будь-яку ціну себе легалізувати.

Обіцяєте наповнити чимось бюджет кожен раз — а в ньому постійно виростає ще більша діра. Чому? Ми всі розуміємо. Ви і не думали жертувати своїм корупційним стилем життя.

Я не хочу жити в суспільстві, де від обовʼязку захищати державу можна відкупитися. Бо після пройденого на бойових ненавидітиму навколо усе і всіх, хто відкупився. А любов — це за неї гинуть. Ніхто не гине за гроші (за гроші — лише тікають) на такій війні, тільки за любов до свого, за обовʼязок захищати те, що любиш. Ви її знищите.

Прошу військових та усіх, хто поділяє цю позицію, висловити свої думки в окремих дописах. Цій ганьбі треба запобігти.

Авторами законопроєктів є: Дмитро Наталуха, Oleksandr Marikovski, Анна Пуртова, Мезенцева Марія, Tretyakova Galina. Номери їхніх законопроектів — 11331, 11331−1, 11332, 11332−1″.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ

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