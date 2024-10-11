Рада не прийматиме закон про економічне бронювання: Гетманцев розкрив деталі

Всупереч активному обговоренні у суспільстві деталей майбутнього проєкту запровадження економічного бронювання, Верховна Рада не ухвалюватиме окремий закон з цього питання.

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Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у коментарі одному з YouTube-каналів.

Нардеп висловив сподівання, що модель економічного бронювання запрацює найближчим часом і передбачатиме реалізацію принципу «працюй або воюй»: «Я би не називав економічним бронюванням те, що ти „сплатив гроші і не йдеш в армію“. Так не буде. Буде реалізація принципу „працюй або воюй“, про що говорив прем’єр-міністр».

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Важливою деталлю реалізації цього принципу стане те, що для запровадження економічного бронювання Верховна Рада не ухвалюватиме окремий закон, його реалізація відбудеться постановою Кабміну, яка внесе зміни у вже чинне законодавство.

«Критерієм буде „біла“ заробітна плата, іншим — певна галузь, перелік яких буде розширений», — зазначив Гетманцев та додав, що економічне бронювання має запрацювати до кінця поточного року.

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«Я, чесно кажучи, передбачав, що це вже повинно було б бути реалізовано, зважаючи на ті наші внутрішні дискусії, які я спостерігаю», — підкреслив він.

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Зазначимо, що раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що станом на 4 жовтня вже було ухвалено рішення про впровадження в Україні економічного бронювання. За його словами, під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України заступник міністра економіки Віталій Кіндратів попросив залишити у законодавстві норму про щомісячну звітність ПДФО саме через плани впровадження економічного бронювання.

«Сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз зозглядають декілька моделей (три). Чекають «рішення політичного керівництва», — додав Железняк.

Так, в новій моделі планують перейти від критичності підприємства до критичності працівника. Працівника планують бронювати на рік, однак із щомісячним підтвердженням зарплати. За підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 млрд гривень.

Нагадаємо, що в Міноборони заявляли про необхідність проведення аудиту підприємств, які отримали відповідний статус від органів місцевого самоврядування та бронюють працівників. Якщо підприємство не відповідатиме вимогам критичності, то питання бронювання переглянуть.

Фото зі сторінки Гетманцева у соцмережах

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