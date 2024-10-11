«Як тарган»: Борис Джонсон натякнув на повернення в політику

Борис Джонсон, який нещодавно оприлюднив план припинення війни в Україні, який міг би реалізувати Трамп, натякнув на можливе повернення до передової політики. Він заявив, що всі ефективні політики мають «тарганяче» прагнення до виживання. Колишній прем'єр-міністр, який пішов з Даунінг-стріт у 2022 році, а роком пізніше припинив членство в парламенті, припустив, що ще може повернутися до суспільного життя. Пан Джонсон применшив свої шанси знову стати лідером консерваторів, назвавши їх «приблизно такими ж, як бути осліпленим пробкою від шампанського або обезголовленим фрисбі».

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Але коли його запитали, чи є у нього амбіції щодо повернення, він відповів: «Справжня відповідь полягає в тому, що сказала Її Величність Королева, і я можу сказати це, не порушуючи жодної довіри: ви повинні робити щось тільки тоді, коли вважаєте, що можете бути корисними», пише The Telegraph.

На запитання, чи має він на увазі, що більше не може бути корисним, він відповів: «Я цього не кажу».

Він продовжив: «Для того, щоб політики були ефективними, вони повинні бути як оси в банці з варенням. Вони повинні постійно хотіти, як таргани, вижити й продовжувати жити. Це не обов'язково огидно з погляду електорату, тому що нам усім потрібні люди, які дуже, дуже хочуть зробити для нас все можливе».

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Він також похвалив Роберта Дженріка і Кемі Баденоха, які були оголошені двома фіналістами конкурсу від торі на посаду наступника Ріші Сунака.

«Ви не запитали мене про нинішніх лідерів торі, тому що думаєте, що я нічого не скажу, — заявив Борис Джонсон. — Але я скажу, що насправді кандидати дуже хороші, і вони ведуть чудові розмови про те, куди ми будемо рухатися далі».

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Раніше політик назвав чесноту Трампа, яка завадила б путіну напасти на Україну.

Додамо, що в жовтні мають вийти мемуари Джонсона, де він зізнався, що планував військову операцію у Нідерландах.

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