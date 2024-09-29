Джонсон планував «військову операцію» у Нідерландах: стала відома причина

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який закликає союзників надати Україні далекобійну зброю, розглядав можливість проведення «військової операції» в Нідерландах у розпал пандемії коронавірусу. Солдати повинні були конфіскувати там вакцини від коронавірусу, повідомляє Guardian з посиланням на мемуари політика, які мають бути опубліковані у жовтні.

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У книзі колишній прем'єр-міністр пояснює, що навесні 2021 року він доручив збройним силам вивчитити, чи можлива операція в нідерландському місті Лейден. Згідно з повідомленням, на той час там в одній з будівель знаходилося близько п'яти мільйонів доз вакцини AstraZeneca. Джонсон вважав, що вакцина походила з Великої Британії, оскільки була розроблена там. На той час між Великою Британією та ЄС існували розбіжності щодо експорту цієї вакцини, пише видання N-tv.

Згідно з повідомленням, заступник начальника штабу оборони Великобританії генерал-лейтенант Даг Чалмерс сказав прем'єр-міністру, що план «безумовно здійсненний» і передбачає використання надувних човнів для морського переходу.

«Потім вони зустрілися б у місці призначення, увійшли б, доставили товари в безпечне місце і попрямували б до портів Ла-Маншу», — написав Джонсон у своїх мемуарах.

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Однак, згідно з дописом, Чалмерс Джонсон пояснив, що виконати цю місію непоміченим буде важко, а це означало б, що Великобританії «доведеться пояснювати, чому ми вторгаємося в країну давнього союзника НАТО».

Джонсон підсумував: «Звичайно, я знав, що він правий, і потайки погоджувався з тим, про що вони всі думали, але я не хотів говорити вголос, що все це було божевіллям».

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Раніше Борис Джонсон оприлюднив план припинення війни в Україні, який міг би реалізувати Дональд Трамп.

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