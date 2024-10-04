Джонсон назвав чесноту Трампа, яка завадила б путіну напасти на Україну

Світ стає кращим, коли у Сполучених Штатів є сильний лідер. Тоді російський диктатор володимир путін не вторгся б в Україну. Таку думку озвучив британський політик Борис Джонсон в інтерв’ю The Telegraph перед публікацією своїх мемуарів Unleashed. Раніше «ФАКТИ» писали, що Борис Джонсон оприлюднив план припинення війни в Україні, який міг би реалізувати Трамп.

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Зокрема, Джонсон припустив, що якби президентом США був Дональд Трамп, то путін не напав би на Україну.

Експрем’єр Британії вважає, що непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати путіна не ризикувати війною з суверенною країною.

«З точки зору кремля, існував реальний ризик того, що Трамп сприйняв би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, і міг би вжити жорстких заходів», — пояснив він свою думку.

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Джонсон нагадав, що Трамп неодноразово зазначав, що російські вторгнення в Україну 2014 і 2022 років відбувалися не за часів його президентства. Джонсон вважає, що це не випадковість.

«Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився у зовнішній політиці, і порівнюю це з тим, що про нього говорять люди», — пояснив Джонсон.

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Він додав, що після інциденту з отруєнням в Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів і був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів.

«Він був жорсткішим і щодо КВІР (Корпусу вартових ісламської революції Ірану. — Авт.), а потім він дав українцям ракети Javelin», — нагадав британський політик.

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За його словами, Україні не варто боятися президентства Трампа.

Джонсон наголосив, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І Трамп, на його думку, це розуміє.

«Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим», — впевнений експрем’єр.

Нагадаємо, ще на початку року колишній прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон підтримав Дональда Трампа як наступного президента Сполучених Штатів, стверджуючи, що суперечливий колишній лідер може бути «саме тим, що потрібно світові» просто зараз — у разі якщо Трамп підтримає Україну у її війні проти росії.

«Ми всі повинні подорослішати і звикнути до цієї перспективи. Якщо він вчинить правильно і підтримає українців — а я вірю, що він це зробить — президентство Трампа може стати великою перемогою для світу», — написав у січні колишній британський лідер у своїй щотижневій колонці для Daily Mail.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку військового Павла Казаріна: «Ми живемо в ситуації відкритого фіналу. Те, що про Україну напишуть в енциклопедіях, залежить від нашого покоління».

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