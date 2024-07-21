Повернутись до кордонів 2022 року: Борис Джонсон оприлюднив план припинення війни в Україні, який міг би реалізувати Трамп

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який від початку російської агресії активно підтримував Україну, виклав своє бачення закінчення російсько-української війни, яке, на його думку, міг би втілити Дональд Трамп у разі перемоги на цьогорічних виборах президента США.

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Британський політик у статті в Daily Mail повідомив, що переконався у здатності Трампа зупинити війну після їхньої нещодавньої зустрічі.

«Цього тижня я переконався як ніколи, що він має силу та хоробрість для виправлення ситуації, порятунку України, встановлення миру і зупинення катастрофічного поширення конфлікту», — наголосив Джонсон.

Він додав, що, попри радикальні заяви деяких республіканців щодо України, Трамп усвідомлює, що поразка України буде поразкою для США.

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«Йдеться не лише про втрату свободи та демократії, основних американських цінностей і поневолення українського народу — хоча це вже було б трагічно. Йдеться про довгострокові наслідки перемоги путіна, практичний вплив цієї катастрофи на Європу, Америку та світ. Якщо путін переможе в Україні, він, без сумніву, не зупиниться на цьому», — вважає британський політик.

На думку Джонсона, у разі окупації України, росія може розпочати агресію проти Грузії та інших сусідніх країн.

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«Він вже почав робити гітлерівські заяви щодо ставлення до російськомовних у країнах Балтії. Де це закінчиться?» — зауважив політик.

Крім того, на думку Джонсона, перемога рф у війні може спровокувати Китай на атаку Тайваню, а Хезболла націлиться на Ізраїль.

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За його словами, якщо НАТО зазнає невдачі в Україні і якщо США також зазнає поразки, хто буде впевнений, що Альянс захистить своїх членів? У такому разі США опиняться перед вибором: визнати втрату світового лідерства або витратити трильйони доларів на відновлення порядку і відправити своїх військових «помирати на чужій території».

«Це жахлива перспектива, і все ж її можна було б уникнути відносно незначною ціною, без втрат американців, якщо ми — очолюваний США Захід — рішуче відстоюватимемо свободу в Україні», — зауважив Джонсон.

«Я вірю, що Трамп може покласти край війні — на правильних умовах для України та Заходу. Я підкреслюю, що я не можу бути впевненим, що саме він робив би, якби був обраний. Але це те, що він міг би зробити», — написав політик.

Джонсон вважає, що Трамп міг би зміцнити Україну, надавши більше зброї та скасувавши обмеження на її використання.

«Протягом останніх двох років ми постійно бажали українцям перемоги, не надаючи їм достатніх засобів. Ми хронічно зволікали з наданням правильної зброї, і навіть зараз накладаємо смішні обмеження на те, як вони можуть її використовувати, так що українці б’ються з однією рукою, зв’язаною за спиною», — наголосив він.

Джонсон впевнений, що Трамп дозволить Україні вражати всі необхідні цілі на території рф. Це дасть змогу відкинути армію рф і запропонувати угоду про припинення війни на умовах України.

Водночас Джонсон вважає, що спершу можна повернутися до кордонів 2022 року — з окупованими Кримом та частиною Донеччини і Луганщини. Після цього Україну потрібно запросити приєднатися до ЄС і НАТО.

Джонсон також вважає, що коли війна завершиться, Україна як член НАТО зможе замінити 70 000 американських військових у країнах Європи.

«Це дало б змогу Трампу заощадити гроші, повернути американські сили додому та змусити європейців зробити більше для власного захисту: одна з його ключових цілей», — пояснив політик.

Джонсон вважає, що Трамп у разі повернення у Білий дім отримає шанс відновити світовий порядок, бо він розуміє ціну поразки України для США та світу.

Перемога України дозволить побудувати нові та кращі відносини з росією, що також стане перемогою для всього світу, підкреслив Борис Джонсон.

Раніше директор ГО «Мережа нових геополітичних досліджень» Михайло Самусь навів аргументи, як переконати Трампа допомагати Україні в разі його перемоги на президенських виборах у США.

Додамо, що Зеленський і Трамп домовилися про особисту зустріч, щоб обговорити, як зробити мир із росією «чесним і тривалим».

Фото зі сторінки Бориса Джонсона в соцмережі «Х»

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