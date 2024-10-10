Намагаються перекрити зерновий коридор: росіяни вдарили ракетами по іноземному судну в порту Чорноморська (фото, відео)

Вже кілька днів поспіль росіяни атакують балістикою Одещину, де ціллю для ворога є порти — як інфраструктура, так і цивільні судна.

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Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, напередодні увечорі ворог поцілив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.

«Внаслідок ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога. Це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Підступний ворог намагається зірвати роботу українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру», — додав він.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених зросла до 11 осіб, семеро з них — у важкому стані.

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В Одеській обласній прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі триває огляд територій, що зазнали ударів. Встановлюються дані стосовно остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень.

Ближче до ранку у четвер, 10 жовтня, повітряна тривога лунала в Запорізькій області — в ОВА попереджали про загрозу ударів як балістикою, так і КАБами.

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А вже ранком очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в обласному центрі зруйновано приватні будинки та є постраждалі.

Фото зі сторінки І.Федорова

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Фото зі сторінки І.Федорова

Станом на зараз відомо, що медична допомога знадобилася двом мешканцям Запоріжжя.

А мер Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що внаслідок «шахедної» атаки є влучання у дах п'ятиповерхiвки.

«Триває рятувальна операція, рятувальники проводять поквартирний обхід. Наразі втрат немає, але рятувальна операція не закінчена. Вибито вікна як мінімум у 10 багатоквартирних будинках. В іншому місці внаслідок влучення зруйновано об'єкт комунальної інфраструктури та будинок приватного сектору. У третьому місці влучання перебито газопровід, комунальники вже працюють», — поінформував він.

Нагадаємо, що напередодні внаслідок ворожої атаки в Одеській області були зафіксовані пошкодження медустанови та багатоповерхівки, п'ятьох людей поранено.

Фото зі сторінки Івана Федорова

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