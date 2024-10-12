41.00 / 41.51 45.01 / 45.65
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Цікаві пропозиції та активний відпочинок: на кого із знаків зодіаку чекає успіх у вихідні дні 12−13 жовтня

12:45 12 жовтня 2024
Осінній день

Вихідні 12 та 13 жовтня 2024 року хоч і піднесуть не дуже приємні погодні сюрпризи, для деяких із знаків Зодіаку обіцяють бути насиченими та сприятливими. Так хтось відчує сплеск енергії, інші нарешті зловлять хвилю удачі в особистих чи ділових починаннях.

У всякому разі, це стверджують астрологи відомого сайту із прогнозами.

Щасливих сузір'їв на цей раз п'ять.

Овен

РЕКЛАМА

Овни відчують приплив енергії та впевненості у своїх силах. Вихідні нададуть їм можливість проявити себе у соціальній сфері, особливо зустріч чи захід планували давно. А під час налагодження контактів буде нагода зустріти людей, які підтримають ваші ідеї. Успіх супроводжуватиме і на завершення раніше відкладених проектів.

Близнюки

РЕКЛАМА

Близнюків чекають цікаві дні, наповнені подіями та новими можливостями. Має зробити важливий вибір, пов'язаний з особистим життям або кар'єрою, і зірки підказують, що варто довіряти інтуїції. Спілкування з оточуючими принесе не лише радість, а й користь — можливі несподівані пропозиції та нові контакти, які будуть дуже цінними у майбутньому.

Терези

РЕКЛАМА

Для Терезів це будуть вдалі вихідні в плані гармонії та балансу. Ви можете знайти час як для себе, так і для близьких. Можливі несподівані фінансові надходження чи цікаві пропозиції, пов'язані із роботою. Якщо у вас є давні розбіжності з кимось із друзів чи родичів, з'явиться гарна можливість урегулювати конфлікт.

Стрілець

Ваші вихідні обіцяють бути насиченими та вдалими у плані нових починань. Стрільці відчуватимуть приплив ентузіазму та впевненості у своїх силах, що дозволить їм успішно завершити давно розпочаті справи. Можливо, надійде несподівана пропозиція, пов'язана з професійною сферою, або станеться знайомство з людьми, які зможуть допомогти вам у майбутньому.

Водолій

У вихідні можливі несподівані приємні сюрпризи. Зірки обіцяють вам удачу в особистому житті та нових знайомствах. Якщо ви давно хотіли розпочати щось нове, настав час дати старт вашим планам. Можливо, у вас з'явиться можливість взяти участь у цікавому проекті чи заході. Спілкування з друзями принесе позитивні емоції, а вихід природу допоможе відновити сили.

Нагадаємо також про гороскоп для всіх знаків Зодіаку на суботу, 12 жовтня, та про гороскоп за картами Таро на майбутній робочий тиждень.

Фото з соцмереж

58

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

унітаз

Унітаз більше не має запаху сечі: Марина Жукова розповіла, як вирішила проблему неприємних ароматів у туалеті

Банківська картка

Готуйтесь до неприємних сюрпризів: один з державних банків змінив правила списання коштів

карта

Попереду — тиждень Мисливського Місяця: Таро-прогноз на небезпечний період з 14 по 20 жовтня

Кейт Міддлтон та Меган Маркл

Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл: що стало причиною їхнього конфлікту

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту