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Дженніфер Лопес розчулилася, згадавши момент, коли вона вирішила стати суперзіркою

21:32 12 жовтня 2024
Дженніфер Лопес

Співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка останнім часом прикувала до себе увагу через гучне розлучення з Беном Аффлеком, нещодавно з'явилася на спеціальному ювілейному вечорі American Music Awards 50th Anniversary. Виконавицю хіта «Hit On The Floor» запросили на заздалегідь записаний сегмент, під час якого вона розчулилася, згадавши дитинство. 55-річна співачка розповіла, що у неї є «дитячі спогади про перегляд шоу нагородження», яке, власне, і надихнуло її стати суперзіркою, пише видання Geo.tv.

«П'ятдесят років American Music Awards. Я пам'ятаю, як дивилася шоу вдома, коли була маленькою дівчинкою», — сказала Лопес.

Вона також згадала, як сама дебютувала на церемонії American Music Awards у 2001 році, зазначивши, що це було «так давно», але енергетика в залі була «дуже електричною».

На завершення свого виступу виконавиця пісні «Ain't Your Mama» сказала, що вона вірить, що «музика дійсно має силу зцілювати та підіймати настрій», а також об'єднувати людей, і Американська музична премія демонструє це вже протягом півстоліття.

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За словами співачки, вона з нетерпінням чекає на наступні 50 років музики та магії.

Між тим колишній чоловік Лопес Бен Аффлек з'явився на публіці в Санта-Моніці з сином Фіном і порадував шанувальників моложавим виглядом.

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Тим часом публіка гадає, на чийому боці в суперечці зіркової пари опиниться друг Бена відомий актор Метт Деймон.

Фото: jlo / Instagram

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