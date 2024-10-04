Пастка Дженніфер Лопес: на чийому боці опиниться друг Бена Аффлека Метт Деймон

Схоже, що Дженніфер Лопес, яка почала зловживати міцними напоями, намагається завоювати Метта Деймона після її розриву з Беном Аффлеком. Проте зірка «Розумника Вілла Гантінґа» твердо стоїть на позиціях вірності своєму давньому другові. За словами інсайдера, Лопес намагається зберегти добрі стосунки з найближчим оточенням Аффлека, а Деймон цього не сприймає, пише Marca.

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Джерело стверджує, що 53-річний Деймон не піддається Лопес. «Лояльність Метта до Бена непохитна», — пояснило джерело.

Попри спроби Лопес підтримувати дружні стосунки з друзями Аффлека після розриву, Деймон залишається твердо прихильним до свого найкращого приятеля.

«Для неї важливо залишатися в хороших відносинах з друзями Бена, навіть після розриву, — додав інсайдер. — Але Метт ніколи не був близький з Джей Ло і твердо стоїть на стороні Аффлека, як би вона не намагалася завоювати його прихильність».

Дружба Бена Аффлека та Метта Деймона налічує десятки років: вони разом виросли в Кембриджі, штат Массачусетс, а згодом прославилися як співавтори та зірки оскароносного фільму «Розумник Вілл Гантінґ».

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Їхній зв'язок витримав злети й падіння Голлівуду, і, здається, навіть гучний розрив Аффлека з Лопес не зміг похитнути їхню дружбу. Для Дженніфер Лопес підтримка стосунків з друзями Бена Аффлека може бути важливою для збереження миру під час бурхливого шлюборозлучного процесу.

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Однак Деймон чітко дав зрозуміти, що залишається вірним Аффлеку, попри будь-які спроби налагодити стосунки з боку Лопес. Хоча Лопес і раніше переживала публічні розриви, схоже, цього разу перемога над найкращим другом Аффлека може виявитися надто складним завданням.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що знімок Дженніфер Лопес із ланцюжком на честь Бен Аффлека викликав фурор у шанувальників пари.

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