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Різко помолодшав: Бен Аффлек здивував своїх шанувальників

21:32 10 жовтня 2024
Бен Аффлек

Бен Аффлек, який виявився зовсім не «суперкоханцем», з'явився на публіці в Санта-Моніці зі своїм сином Фіном. Актор був одягнений у світло-блакитну сорочку та чорні штани, зі срібним годинником на зап'ясті. Але увагу привертало не те, у що він був одягнений, а те, що він зробив зі своєю бородою, яка стала темно-чорною, оскільки Аффлек вдався до фарби для волосся, намагаючись виглядати молодшим, пише Marca.

Бен Аффлек прагне зробити розлучення з Дженніфер Лопес максимально безболісним для його трьох дітей та двох, для яких він є вітчимом, — від попередніх стосунків Лопес з Марком Ентоні.

Днями він зустрівся з Лопес в готелі «Беверлі-Гіллз», де вони поцілувалися. Здається, що пара перебуває у дружніх стосунках, принаймні заради дітей.

У світлі цього зірка «Перл-Харбору» взяв сина Фіна з собою на прогулянку по Санта-Моніці. 15-річний хлопець був у шортах та чорній футболці, він мав скейтборд та захисний шолом.

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Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», друзі Дженніфер Лопес вважають, що вона почала зловживати міцними напоями.

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