«Все життя була чиєюсь»: Анна Трінчер відреагувала на чутки про роман із Cheev’ом (відео)

Українська співачка Анна Трінчер, яка нещодавно розплакалась через спогади про батька, та Cheev (справжнє ім'я — Владислав Чижиков) випустили кліп на пісню «Не знаю». Серед їхніх фоловерів почали ходити чутки про романтичні стосунки між виконавцями, адже у кадрі Анна і Владислав вельми переконливо зіграли коханих. Після публікації кліпу співачка відреагувала на чутки в Instagram.

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«Я холостячка і насправді насолоджуюсь цим статусом. … Я все життя була чиєюсь. З 16 років у мене почались серйозні стосунки, і з тих пір не було майже жодного періоду, коли я була сама. Що тут такого, спитаєте ви, більшість людей саме так і існує. А для мене це показник того, що людина не може довгий час знаходитись в своїй компанії, біжить від тиші і від себе щоб не стикатись з питаннями, на які вона не зможе знайти відповіді. Так сталось і зі мною. Результатом стали співзалежні стосунки і повна втрата себе. Пройшов рік, я відновилась і побудувала опору на себе. Я полюбила себе і самотність. Я люблю жити сама, ходити голою, слухати пісні на всю гучність, ні перед ким не звітувати. Знімати закохані сцени в кліпах з чоловіками…», — написала вона.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Анна пережила важке розлучення з блогером Олександром Волошиним.

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