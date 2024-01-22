Тепер офіційно: Анна Трінчер та Александр Волошин розлучилися

Популярна співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно заявила про розірвання стосунків з блогером Олександром Волошиним, офіційно розлучилися. Один із судів Києва розглянув заяву подружжя та ухвалив відповідне рішення про розірвання шлюбу. Про це повідомила Анна на своїй сторінці в інстаграмі.

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«Ну що, майже офіційно можна мене привітати», — написала Анна під фото, на якому показала листування з її адвокатом, який і повідомив новину про рішення суду.

Цю новину Анна отримала під час відпочинку на Балі, де вона відновлюється після болісного розриву

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Нагадаємо, Олександр та Анна зіграли весілля трохи більше року тому. Пара намагалася врятувати шлюб, відвідувала психолога, проте не змогла бути разом. Волошин каже, що причина розлучення саме в ньому та в депресивному стані.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що багато зіркових пар не пройшли випробування війною. Скандально відомий політик Микола Тищенко офіційно розлучився з дружиною Аллою Барановською.

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Фото: instagram.com/annatrincher_official

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