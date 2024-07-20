Відома співачка розплакалась через спогади про батька

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно перенесла операцію, зізналась, що в неї непрості стосунки із татом, а він був присутній в її житті до 12 років, поки вони жили разом

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«Далі батько віддалився, виникло багато непорозумінь, не вдалось їх нам владнати», — розплакалась Анна.

Вона додала, що тема вкрай болюча для неї досі.

«Мій тато є, він живий. До 12 років ми жили разом. Своїм успіхом я завдячую йому, все життя я намагалася довести, що гідна бути його донькою. Проте цього ніколи не станеться. Ми інколи вимагаємо розуміння від людей, які не здатні зрозуміти. Він завжди згадував, що його ніколи не було поруч», — сказала Анна.

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