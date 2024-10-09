Ворог атакував Київщину та інші області України з повітря: що відомо про наслідки атак

Після вчорашніх ударів по Харківщині російські терористи вночі продовжили атакувати Україну.

В ніч на середу, 9 жовтня, у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу «шахедів».

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Ударні безпілотники заходили у повітряний простір України з південного напрямку, після чого маневрували над різними регіонами, повідомили у Повітряних силах.

Зокрема, ворожі безпілотники були зафіксовані о 03.18 у повітряному просторі Київської області. Про це повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

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«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», — йдеться в оголошенні адміністрації у Telegram.

Також мешканців Київської області закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги, та пам'ятати про правила щодо інформ-тиші.

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«Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», — закликали в адміністрації

Також російські терористи завдали ударів по Запорізькій області, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

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За його словами, 71-річний чоловік загинув, 67-річна жінка отримала поранення внаслідок російських атак по Василівському району.

Всього впродовж доби окупанти завдали 377 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Вночі вибухи також чули в Полтаві та Кременчузі. За даними командування Повітряних сил, у ніч на 9 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Курської області — рф.

Крім того, ворог атакував Україну 22ударними БпЛА з Приморсько-Ахтарська — рф., миса Чауда — Крим.

В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку росії.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Щодо вчорашньої атаки на Харків, то за інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни здійснили два заходи авіації з боку бєлгорода, з літака СУ-34 вони скинули щонайменше п'ять-шість КАБів. За попередніми даними, це були ФАБ-250 з УМПК.

Одне з влучань було у паркову зону в районі Північної Салтівки, де в цей час відпочивали люди. Двох поранених доставили до лікарні.

Пошкоджень зазнали багатоповерхівки біля місця влучання.

Окрім Черкаської Лозової, рф вдарила по Лісному у передмісті Харкова. Там пошкоджені будинки.

Під час другої атаки на місто росія скинула три бомби КАБ-250 з модулями УМПК. Дві бомби влучили у багатоповерхівки та одна — в заклад освіти.

Внаслідок прямого влучання в будинок загинула 77-річна жінка. Поранено трьох цивільних чоловіків віком 30, 45 і 73 роки та трьох жінок — 61, 73 та 83 роки. У тяжкому стані перебуває 45-річний постраждалий, який отримав осколкові поранення голови, шиї, спини.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 30 цивільних об’єктів, з них 17 багатоквартирних будинків, три заклали освіти, 7 автомобілів, три газопроводи.

Нагадаємо, що Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень розповів, як зупини просування російсько-фашистських військ по території України.

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