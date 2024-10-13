Стрілянина у передмісті Києва: поранено поліцейського

Останніми днями у Києві сталося кілька інцидентів з бійкою, облавами та стріляниною. Так, ввечері у суботу, 12 жовтня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що біля одного з кафе на Софіївській Борщагівці відбулася стрілянина.

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Про це повідомили в поліції Київської області.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між жінками, які відпочивали у закладі, виник конфлікт.

Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента. Попередньо, зі спецзасобу травматичної дії.

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Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні.

Працівниками поліції встановили особу зловмисника. Зброю в нього вилучили.

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В коментарях українці схвалюють те, що правоохоронці швидко відреагували на інцидент, а щодо стрільця висловлюють побажання відправити туди, де завжди раді любителям постріляти.

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«ФАКТИ» також розповідали про інцидент, який днями стався у Києві. Тоді водій Mercedes влетів на літню терасу бару Borracho Bar, де відпочивали люди.

Чоловік стверджував, що йому за це нічого не буде, бо він нібито належить до складу відомого українського гурту «Океан Ельзи». Коли на місце події приїхала поліція, водій написав пояснювальну записку. А поліцейські навіть не зробили тест на вміст алкоголю в організмі порушника, бо не мали з собою драгерів.

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