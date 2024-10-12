Після облави ТЦК у Києві українці масово здають квитки на концерти «Океану Ельзи» (відео)

У Києві ввечері 11 жовтня після концерту «Океану Ельзи» у Києві працівники ТЦК влаштували перевірки документів у військовозобов'язаних біля Палацу Спорту.

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Зазначається, що співробітники ТЦК чекали на відвідувачів разом із патрульною поліцією. Журналісти hromadське, які були на місці події, зазначили, що кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали та відвезли до ТЦК. Також ще кільком чоловікам виписали повістки та відпустили.

У мережі з'явились відео з місця подій.

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За даними ЗМІ, подібні мобілізаційні заходи відбулися і в інших містах України, зокрема у Дніпрі, Хмельницькому, Харкові, Львові та інших обласних центрах.

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Так, у центрі Львова представники ТЦК навідувалися до закладів, які працювали після 23:00 (тобто після можливого часу роботи).

Проте найбільший резонанс таки отримали події у Києві, адже концерт «Океану Ельзи» був присвячений 30-річчю гурту і став першим у серії з п'яти шоу, всі квитки на які були продані. У Мережі вже з'явилися меми з цього приводу.

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Зокрема, згідно з одним із постів у соцмережі, «Вакарчук виконав місячний план з мобілізації та отримав нагороду від Сирського» (Головком ЗСУ — Авт.).

Однак для групи це обернулося неприємностями — квитки, що купили, почали повертати, повідомляє Інформатор.

Зазначимо, що подібні явища є прямим наслідком настроїв у суспільстві, яке намагається виправдати «ухилянтів» і т.зв. «дезертирів», які самовільно залишили військову частину.

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