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Події

Обіцяв зламати носа: в центрі Києва неадекват напав на жінку-інспектора з паркування (відео)

14:52 11 жовтня 2024
люди

У центрі Києва сьогодні, 11 жовтня, стався прикрий інцидент. Водій Toyota Highlander напав на жінку, яка зробила йому зауваження. Він не тільки погрожував їй словесно, а й ударив кілька разів. Жінка працює інспектором з паркування.

Про це повідомили у КМДА.

«Інцидент стався сьогодні 11 жовтня, близько 10:00, на вул. Пирогова, 9. Зокрема, інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Toyota Highlander за стоянку біля проїзду», — йдеться у повідомленні.

Водій, у відповідь, відмовився виконати вимоги, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру «АРМ-інспектор» для складання постанови про адміністративне правопорушення.

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«Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці. На місце оперативно викликано поліцію. Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група», — додали у КМДА, зазначивши, що деталі інциденту зафіксовані на бодікамеру інспекторки.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Дніпропетровщині депутат напав на військового. Сталося це просто посеред білого дня на очах у свідків. Військовослужбовець був у цивільному одязі, а нападнику бити допомагали його супутники.

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Фото: скриншот відео

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