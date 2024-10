«Привіт, я з «Океану Ельзи»: в Києві сталося ДТП за участю «водія» відомого гурту

Користуючись тим, що назва гурту «Океан Ельзи» зараз «на слуху» у зв'язку з виходом англомовного альбому, деякі не зовсім чесні люди вирішили скористатись цим фактом у власних цілях.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, йдеться про водія авто Mercedes, який влетів на літню терасу бару Borracho Bar, а після стерджував, що йому за це нічого не буде, бо він нібито належить до складу відомого українського гурту «Океан Ельзи»

Першою про інцидент повідомила продюсерка інформагентства TVLAB Яна Тераніс.

За її словами, аварія сталася 10 жовтня на вулиці Саксаганського, 5. На літній терасі бару за столиком відпочивали шестеро людей. Серед них — власник закладу зі своєю дівчиною.

РЕКЛАМА

«За пів секунди до катастрофи мені подзвонив Женя Галич, і я відійшла на важливі пів кроку», — написала Яна.

З відео можна зрозуміти, що якби жінка цього не зробила, то постраждала б найбільше за всіх.

РЕКЛАМА

За словами постраждалих, здійснивши наїзд, водій вийшов з авто і запропонував залагодити ситуацію. Проте, не було жодного питання про стан потерпілих. Після цього він підійшов особисто до Поліни Чупайленко, яка скаржилася на болі у спині та забиття куприкової кістки, і спробував відкупитися.

«Відтягнув мене за руку, показав браслет «Океан Ельзи staff», і сказав, мовляв, давайте домовимося — я зараз вам дам якісь гроші, щоб відкупитися. Сказав: «Я зі стафу Океан Ельзи, вони мене все одно відмажуть», — розповіла потерпіла.

РЕКЛАМА

Але коли видання «Інформатор» звернулося по коментар до гурту «Океан Ельзи», то з'ясувалося, що браслет з написом «staff» отримують служби і підрядники, які працюють на заходах у Палаці спорту. Таким чином, дану особу там навіть не знають.



Однак, виявилося, що порушник працює у команді власниці бренду ONE BY ONE Лідії Сметани. Їй якраз і належить автомобіль, на якому водій скоїв ДТП.

Бренд, як відомо, має колаборацію з «ОЕ», а у день аварії водій віз до Палацу спорту рекламні штендери.

Коли на місце події приїхала поліція, то за даними видання, водій написав пояснювальну записку.

До слова, правоохоронці майже не спілкувалися з потерпілими, а на прохання зробити тест на вміст алкоголю в організмі відмовили, бо не мали з собою драгерів. Тож, свідки аварії викликали оперативну групу.

«Ми чекали, що вони зроблять протокол про подію. Адвокат відвів їх в сторону, а тоді вони повернулися і сказали: „ніякого протоколу не буде, ми це не робимо — все буде пізніше“. У підсумку в нас немає жодних документів, ані номера справи, ані навіть даних про її внесення до ЄРДР: поліцейські нам сказали — „звертайтесь в суд“. Коли ж ми перепитали, у якій справі, нам відповіли: мовляв, нічого й не було», — розповіла Поліна Чупайленко.

Як повідомила одна з постраждалих, Сметана не перепросила перед потерпілими, натомість опублікувала в Instagram-сторіс з підписом: «День ментального здоров'я в нас вийшло відсвяткувати на максимум».

Вона прокоментувала інцидент за участю її водія, зазначивши, що близько десятої вечора під час доставки речей до Палацу спорту водій не впорався з керуванням та виїхав на тротуар з літнім майданчиком кафе.

Сметана підтвердила, що справа перебуває на розгляді у слідчих органах, і водій успішно здав всі необхідні тести.

Власниця бренду також уточнила, що її водій не має жодного стосунку до гурту «Океан Ельзи», а браслет, який він носив, надавав доступ до заходу, пов'язаного з концертом.

Гурт «Океан Ельзи» підтвердив, що водій не має жодного стосунку до їхньої команди.

Тобто, схоже, що водієві нічого не буде, його все одно «відмажуть» навіть без формального вибачення.

Нагадаємо, сьогодні у Києві також стався прикрий інцидент. Водій Toyota Highlander напав на жінку-паркувальницю, яка зробила йому зауваження. Він не тільки погрожував їй словесно, а й ударив кілька разів.

162

Читайте нас у Facebook