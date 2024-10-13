У ніч на неділю, 13 жовтня, на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у напівважкій вазі (до 79,4 кг) між двома «прихованими» росіянами — володарем поясів WBC WBO та IBF 39-річним Артуром Бетербієвим (21 перемога, 20 з них — нокаутом), котри виступає за Канаду і нокаутував раніше Каллума Сміта, і чемпіоном за версією WBA 33-річним Дмитром Біволом (23 перемоги, 12 з них — нокаутом, 1 поразка), який вийшов у ринг під американським прапором.

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Поєдинок, що тривав усі 12 раундів, завершився перемогою Бетербієва роздільним рішенням суддів (114:114, 115:113, 116:112), який став найвіковішим в історії абсолютним чемпіоном світу з боксу.

До речі, не всі погодилися після бою з вердиктом суддів.

«Думаю, що це був один із найкращих боїв за останні 20 років. Але, як на мене, результат не був справедливим. Ці два бійці — вони мені як брати. Але я вважаю, що Бівол виграв на 2 раунди більше. Не знаю, чому такий результат… Я сфокусуюсь і спробую провести реванш. Якщо вони його приймуть, то ми це зробимо», — заявив інвестор боксу Туркі Аль аш-Шейх.

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«Слухайте, я не хочу виявляти неповагу до Бетербієва. Але ви бачили, як вони поводилися після бою, розуміючи, що програли. 116:112 на користь Артура? Хтось віддав Біволу лише чотири раунди? Це смішно.

Звісно, ми хочемо реванш. Сьогодні у Бівола вкрали титул безперечного чемпіона. Не можу повірити, що суддя міг віддати Біволові лише чотири раунди… Це абсолютно огидно. Я зовсім спантеличений і обурений цим рахунком", — дав волю емоціям промоутер Едді Хірн.

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При цьому підсумкова статистика Compubox показує, що Бівол завдав більше точних ударів (142 проти 137) за рахунок джебів (58 проти 47), а ось за силовими «!пострілами» невелика перевага на боці Бетербієва (90 проти 84).

Суддівська карта наочно демонструє, що всі троє суддів одностайно віддали Бетербієву 3, 5, 6, 10, 11 і 12 раунди, а Біволу «перепали» лише 1, 2, 8 і 9 трихвилинки.

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До речі, чи не найбільше поразці Бівола зраділа його колишня дружина Катерина, яка вела стрім, коментуючи поєдинок.

«Так тобі і треба, дебіле. Артуре, Артуре! Так! Тому що карма наздогнала Бівола. Іди до своєї Мармари (нинішня дівчина Бівола. — Авт.)!

Я мала рацію! Знаєте, я 16 років віддала… Господи, на переправі коней не міняють. Ууу, ми йдемо до ресторану!

Ти нас кинув, ось, млинець, карма, хєр вам! Боже, Господи, дякую! Артуре, я тебе вітаю!

Коли ти кидаєш людину, з ким ти починав на ссаному матраці… Дуже швидко наздоганяє карма! Так тобі треба! Чесно, почуваюся правою. Зараз мною зацікавиться багато каналів — я можу впливати на бокс!

Карма наздогнала свого засранця! Артуре, я рада за тебе. Моя справа — у суді!", — не приховувала емоцій екс-дружина уродженця Киргизстану.

Колишня дружина Дмитра Бівола

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артур Бетербієв у бою за три чемпіонські пояси нокаутував Джо Сміта-молодшого.

Фото X DAZN Boxing

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